Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Atak dronów na przedsiębiorstwo pod Kijowem. Nie żyją cztery osoby

|
DSNS.GOV.UA
Atak dronów na przedsiębiorstwo w pobliżu Kijowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: DSNS.GOV.UA
Rosyjskie drony uderzyły w przedsiębiorstwo spożywcze w pobliżu Kijowa - przekazały ukraińskie władze. Zginęły co najmniej cztery osoby. Do ataków doszło również w kilku innych regionach Ukrainy.

Jak przekazała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), w piątek rano pod ostrzałem rosyjskich bezzałogowców znalazł się budynek administracyjny jednej z firm branży spożywczej w okolicach stolicy kraju. Na skutek ataku w obiekcie wybuchł pożar.

Na miejscu wciąż prowadzone są działania ratownicze oraz ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych. Dotychczas poinformowano o śmierci czterech osób.

Atak dronów na przedsiębiorstwo spożywcze pod Kijowem (05.06.2026)
Skutki ataku dronów na przedsiębiorstwo spożywcze pod Kijowem (05.06.2026)
Skutki ataku dronów na przedsiębiorstwo spożywcze pod Kijowem (05.06.2026)
Źródło zdjęcia: DSNS.GOV.UA
Skutki ataku dronów na przedsiębiorstwo spożywcze pod Kijowem (05.06.2026)
Skutki ataku dronów na przedsiębiorstwo spożywcze pod Kijowem (05.06.2026)
Źródło zdjęcia: DSNS.GOV.UA
Służby na miejscu ataku dronów na przedsiębiorstwo spożywcze pod Kijowem (05.06.2026)
Służby na miejscu ataku dronów na przedsiębiorstwo spożywcze pod Kijowem (05.06.2026)
Źródło zdjęcia: DSNS.GOV.UA
Służby na miejscu ataku dronów na przedsiębiorstwo spożywcze pod Kijowem (05.06.2026)
Służby na miejscu ataku dronów na przedsiębiorstwo spożywcze pod Kijowem (05.06.2026)
Źródło zdjęcia: DSNS.GOV.UA

Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk przekazał, że do ataku doszło w rejonie podkijowskiego miasta Browary. "Według wstępnych informacji rannych zostało siedem osób. Niestety (...) cztery osoby zginęły. Ratownicy usuwają gruzy. Pod nimi mogą znajdować się jeszcze dwie osoby" - napisał na Telegramie. Wcześniej DSNS informowało o czwórce rannych.

"Wróg zaatakował cywilne przedsiębiorstwo branży spożywczej. Ludzi, którzy w chwili [ataku - red.] po prostu wykonywali swoją pracę" - czytamy w poprzednim wpisie Kałasznyka.

Seria ataków na Ukrainę. Wśród rannych dzieci

Wiadomości o ofiarach rosyjskich ataków na Ukrainę, prowadzonych z czwartku na piątek, przekazano również z Zaporoża, Chersonia i obwodu dniepropietrowskiego.

"Wrogi atak odebrał życie 44-letniej kobiecie. Kolejnych 11 osób zostało rannych" - przekazał w serwisie Telegram szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie Ukrainy Iwan Fedorow. W kolejnych wpisach poinformował, że liczba rannych wzrosła do 16 oraz że wśród nich znalazła się dziewięcioletnia dziewczynka.

W obwodzie sumskim na północy kraju w wyniku ataku dronowego obrażenia odniosło pięć osób, w tym trójka dzieci - przekazało DSNS.

Z kolei osiem osób ucierpiało w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, w tym dwoje dzieci w wieku dwóch i 12 lat. Jedna osoba została ranna w następstwie uderzenia drona w Chersoniu na południu.

"Wojna wkracza w nową fazę". Co się dzieje na frontach w Ukrainie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wojna wkracza w nową fazę". Co się dzieje na frontach w Ukrainie

Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk

Kolejny atak Rosjan. Użyto 216 dronów

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że armia rosyjska użyła w atakach dwóch lotniczych rakiet manewrujących Ch-59/69 odpalonych z okupowanej części obwodu zaporoskiego oraz 216 dronów uderzeniowych, które leciały m.in. z zajętego przez Rosję Krymu.

Do godz. 7.30 (6.30 w Polsce) w piątek obrona powietrzna i lotnictwo zestrzeliły bądź unieszkodliwiły za pomocą środków elektronicznych 198 bezzałogowców. Szesnaście dronów trafiło w cele w 12 miejscach, których lokalizacji nie podano. Rakiety nie dosięgły swoich celów.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
Mamy temat
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaDrony
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
57-latek został deportowany przez straż graniczną
Wyłowił wielkiego suma, wywiózł go w bagażniku. Usłyszał zarzuty, został deportowany
WARSZAWA
Dziecko wypadło z wieżowca we Włocławku
Dziecko wypadło przez okno z 11 piętra. Matka była pijana
Kujawsko-Pomorskie
Peter Magyar
Sytuacja niespotykana od 36 lat. Nowy sondaż na Węgrzech
Świat
2026-06-05T094406Z_2_LWD632005062026RP1_RTRWNEV_C_6320-UKRAINE-CRISIS-ROMANIA-DRONE-UGC-MOMENT-0001
Dron eksplodował w pobliżu portu. Ewakuowano wybrzeże
Świat
Diana Shnaider
"Federacje sportowe zasłaniają sobie oczy, uszy i usta"
Mikołaj Gątkiewicz
Izba Reprezentantów poparła ujawnienie akt sprawy Epsteina
Przełomowe głosowanie w USA. "Wstrząśnie Senatem"
BIZNES
Władimir Putin
Zełenski napisał list otwarty do Putina. Trump komentuje
Świat
Niemowlęciem zaopiekowali się policjanci
Była pijana i zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc
Radomsko
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Ceny paliw na weekend. Nowe obwieszczenie
BIZNES
Książę Andrzej
Były książę sfotografowany z wielkim siniakiem na policzku
Sprawę żydowskiego uboju rytualnego bada Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
Śledztwo w sprawie strażaków podejrzanych o gwałt. Jest decyzja prokuratury
Przelot bolidu zarejestrowany w Głubczycach (województwo opolskie)
Rozbłysk widoczny od Śląska po Kujawy. Zobacz nagranie
METEO
Zapory antyterrorystyczne na Krakowskim Przedmieściu
Zapory antyterrorystyczne stanęły na Krakowskim Przedmieściu
WARSZAWA
sardynia wlochy shutterstock_1872727741
"Popłynął prosto na mnie". Turysta o ataku rekina na Sardynii
METEO
Para zostawiła dziewczynkę w aucie i poszła pić alkohol
Zostawili córkę w aucie, poszli pić alkohol
Poznań
Władysław Kosiniak-Kamysz
"To działanie niedopuszczalne". Szef MON reaguje na publikację zdjęcia
AdobeStock_683922938
Niebezpieczna rola własnych bakterii. Mogą skutkować sepsą
Anna Bielecka
Ukraińscy żołnierze. Zdjęcie z 10 listopada
UE chce wykluczyć z ochrony Ukraińców w wieku poborowym. Jest stanowisko Polski
Świat
Donald Trump
"Ale to będzie piękne". Trump o nowym pomyśle na budowę
Deszcz, ulewa
Deszczowy piątek. Tu będzie padać najmocniej
METEO
Burzowe chmury, piorun, burza
Burze z silnym deszczem. Są pomarańczowe alarmy
METEO
W miejscu tragedii nadal palą się zniczne
Zakaz jazdy hulajnóg elektrycznych. To reakcja miasta po wypadkach
Łódź
Chronione okazy bez wymaganych pozwoleń przewoziła w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy
Prześwietlili bagaż, kobiecie grozi więzienie
Rzeszów
Podejrzanemu grozi dożywocie
12 lat więzienia za podpalenie żony
Łódź
Burze, deszcz
Gdzie jest burza? Wyładowania powróciły
METEO
imageTitle
Tajemnica strojów Chwalińskiej. Zakłopotanie i uśmiech tenisistki
EUROSPORT
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Zła diagnoza, ciężka choroba i specjalny lot. Klaudia jest już w Polsce
Maciej Knapik
shutterstock_2594879757
Zbliżamy się do superinteligencji. Eksperci ostrzegają
BIZNES
Dua Lipa i Callum Turner
Dua Lipa pokazała zdjęcia ze ślubu
Kultura i styl
imageTitle
Były siatkarz zginął w katastrofie śmigłowca
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica