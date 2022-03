Antony Blinken w TVN24: siła naszego partnerstwa nigdy nie była większa

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przyjechał w sobotę do Polski. Odwiedził między innymi centrum recepcyjne w Młynach na Podkarpaciu, gdzie spotkał się z uchodźcami z Ukrainy uciekającymi przed rosyjską inwazją. W rozmowie z TVN24 szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że jest "pod ogromnym wrażeniem otwartości i szczodrości" Polaków, a "siła naszego partnerstwa nigdy nie była większa". - Jesteśmy zjednoczeni. Ta jedność we wsparciu Ukrainy, w stawieniu czoła rosyjskiej agresji, jest bardzo ważna - podkreślił.

Blinken: artykuł 5. NATO jest święty

Zapytany, czy Stany Zjednoczone przyjdą na pomoc Polsce, gdyby padła ofiarą rosyjskiej agresji, szef amerykańskiej dyplomacji odpowiedział twierdząco. - Prezydent [USA, Joe - red.] Biden powiedział to całemu narodowi w trakcie orędzia o stanie państwa. To wystąpienie, w którym prezydent zwraca się do każdego Amerykanina. Powiedział wielokrotnie, że będziemy bronić każdego cala terytorium NATO. To zobowiązanie, tak zwany artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest święty, dla prezydenta Bidena i Stanów Zjednoczonych - zapewnił Blinken.