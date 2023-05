Zełenski: Żadnych szans dla okupanta na naszej ziemi! Dla wroga tylko zniszczenie

Przewodniczący Izby Reprezentantów USA Kevin McCarthy ostro odpowiedział rosyjskiemu dziennikarzowi, który podczas konferencji prasowej stwierdził, że McCarthy nie popiera "nieograniczonych i niekontrolowanych dostaw broni i pomocy dla Ukrainy" i zapytał, czy polityka USA dotycząca wysyłania pomocy do Kijowa zmieni się w najbliższej przyszłości.

- Czy ja się przesłyszałem, czy on powiedział, że nie popieram pomocy dla Ukrainy? To nieprawda. Popieram pomoc dla Ukrainy. Nie popieram tego, co wasz kraj zrobił Ukrainie. Nie popieram też zabijania dzieci – odparł McCarthy.