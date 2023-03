Rzecznik ukraińskiej armii o sytuacji w Bachmucie: udaje nam się dostarczać amunicję, żywność, sprzęt i lekarstwa

czytaj dalej

Nareszcie osiągnięto pierwszy bardzo ważny cel. Jest to tylko wstępny krok - powiedziała była główna prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i dla Rwandy Carla Del Ponte. Odniosła się do wydania nakazu aresztowania rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Jak zauważyła, "wystarczy, że przywódca zrobi jeden krok poza granice Rosji i trafi do więzienia w Hadze".