Świat

Atak na kluczowy port nad Bałtykiem. Ukraińcy trafili tankowce z "floty cieni"

Primorsk, Rosja, ropa naftowa, tankowce
Trafiony rosyjski okręt. Ukraiński wywiad publikuje nagranie
Źródło: Wywiad Wojskowy Ukrainy
Podczas ataku dronów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na rosyjski port Primorsk nad Bałtykiem zostały uszkodzone dwa rosyjskie tankowce Kusto i Cai Yun. Jednostki te należą do "floty cieni" Rosji i pływają pod flagą Seszeli - podała agencja Reuters, powołując się na własne źródła.

Agencja Reuters przekazała, że Kusto to tankowiec typu Aframax zdolny do przewożenia około 700 tysięcy baryłek ropy. Podobnie, jak Cai Yun, pływa pod flagą Seszeli.

Według wcześniejszych doniesień ukraińskiego wywiadu wojskowego, 15-letni tankowiec Cai Yun od lipca 2024 roku "jest zaangażowany w eksport rosyjskiej ropy z portów w Zatoce Fińskiej przy użyciu wprowadzających w błąd praktyk", takich, jak między innymi wyłączenie systemu AIS.

Od lipca 2024 roku właścicielem tankowca Cai Yun jest firma zarejestrowana na Seszelach - przekazał wywiad. Ustalił, że 20-letni tankowiec Kusto z rosyjskiej "floty cieni" został zarejestrowany na Seszelach kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu zeszłego roku. Obydwa tankowce zostały zauważone w portach wielu państw, w tym USA, Niemiec, Norwegii, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Włoch czy Litwy.

Śledziła rosyjską flotę cieni na Bałtyku. "Duże zagrożenie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śledziła rosyjską flotę cieni na Bałtyku. "Duże zagrożenie"

Atak na kluczowy port nad Bałtykiem

Ukraińskie drony zaatakowały rosyjski port w Primorsku nad Bałtykiem w piątek rano. "W wyniku skutecznego ataku dronów SBU na pokładzie jednego ze statków w porcie oraz na stacji pomp wybuchły pożary, a załadunek ropy został wstrzymany. Według wstępnych szacunków dzienne straty budżetu Rosji z powodu przerwanego eksportu mogą sięgać 41 milionów dolarów" - przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Walka z "flotą cieni". 14 państw się zobowiązało
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Walka z "flotą cieni". 14 państw się zobowiązało

BIZNES

Port w Primorsku jest drugim największym portem rosyjskim nad Bałtykiem. Znajduje się około 140 km od Petersburga, na Przesmyku Karelskim. Do Primorska prowadzą ropociągi z północy europejskiej części Rosji i Syberii.

Primorsk w Rosji
Primorsk w Rosji

Wcześniej gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że drony zaatakowały statek w porcie, nie ujawnił jednak w tej sprawie szczegółów.

Na terenie portu w Primorsku znajduje się 18 zbiorników na ropę naftową o pojemności po 50 tysięcy ton każdy. Port jest przeznaczony do obsługi tankowców o nośności do 150 tysięcy ton. Przeładunek w Primorsku wynosi około 58 milionów ton rocznie - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

pc

Autorka/Autor: tas/ft

Źródło: Reuters, PAP, Moscow Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Aleksandr Medvedkov / Shutterstock.com

