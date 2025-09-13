Atak na kluczowy port nad Bałtykiem. Ukraińcy trafili tankowce z "floty cieni"

Trafiony rosyjski okręt. Ukraiński wywiad publikuje nagranie Źródło: Wywiad Wojskowy Ukrainy

Agencja Reuters przekazała, że Kusto to tankowiec typu Aframax zdolny do przewożenia około 700 tysięcy baryłek ropy. Podobnie, jak Cai Yun, pływa pod flagą Seszeli.

Według wcześniejszych doniesień ukraińskiego wywiadu wojskowego, 15-letni tankowiec Cai Yun od lipca 2024 roku "jest zaangażowany w eksport rosyjskiej ropy z portów w Zatoce Fińskiej przy użyciu wprowadzających w błąd praktyk", takich, jak między innymi wyłączenie systemu AIS.

Od lipca 2024 roku właścicielem tankowca Cai Yun jest firma zarejestrowana na Seszelach - przekazał wywiad. Ustalił, że 20-letni tankowiec Kusto z rosyjskiej "floty cieni" został zarejestrowany na Seszelach kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu zeszłego roku. Obydwa tankowce zostały zauważone w portach wielu państw, w tym USA, Niemiec, Norwegii, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Włoch czy Litwy.

Atak na kluczowy port nad Bałtykiem

Ukraińskie drony zaatakowały rosyjski port w Primorsku nad Bałtykiem w piątek rano. "W wyniku skutecznego ataku dronów SBU na pokładzie jednego ze statków w porcie oraz na stacji pomp wybuchły pożary, a załadunek ropy został wstrzymany. Według wstępnych szacunków dzienne straty budżetu Rosji z powodu przerwanego eksportu mogą sięgać 41 milionów dolarów" - przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Port w Primorsku jest drugim największym portem rosyjskim nad Bałtykiem. Znajduje się około 140 km od Petersburga, na Przesmyku Karelskim. Do Primorska prowadzą ropociągi z północy europejskiej części Rosji i Syberii.

Primorsk w Rosji

Wcześniej gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że drony zaatakowały statek w porcie, nie ujawnił jednak w tej sprawie szczegółów.

Na terenie portu w Primorsku znajduje się 18 zbiorników na ropę naftową o pojemności po 50 tysięcy ton każdy. Port jest przeznaczony do obsługi tankowców o nośności do 150 tysięcy ton. Przeładunek w Primorsku wynosi około 58 milionów ton rocznie - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

