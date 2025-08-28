Lot pocisku, uderzenie, wybuch. Nagranie z Kijowa 

Kamera monitoringu uchwyciła moment ataku na Kijów Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ukraińskie władze poinformowały w czwartek, że w nocy i nad ranem siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Kijów, z wykorzystaniem dronów i rakiet balistycznych. Według najnowszych informacji w wyniku ataku zginęło co najmniej 15 osób, w tym troje dzieci w wieku dwóch, 14 i 17 lat, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i inne obiekty w siedmiu dzielnicach miasta. Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że trafiony został także budynek, w którym mieści się siedziba delegatury Unii Europejskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rosyjskie rakiety spadły na bloki, wśród ofiar są dzieci

Moment uderzenia na monitoringu

Agencja Reutera opublikowała nagranie z kamery monitoringu, na którym widać, jak rosyjska rakieta uderza w budynek. Nagranie zarejestrowano o godzinie 5:40 (4:40 w Polsce). Tuż przed tym, jak dochodzi do eksplozji, widać przejeżdżający ulicą samochód. Po ataku kłęby gęstego dymu unoszą się nad miastem.

Reuters potwierdził lokalizację na podstawie układu budynków i dróg, które odpowiadały obrazom satelitarnym oraz nagraniom wykonanym przez agencję. Datę zweryfikowano dzięki znacznikowi czasu na nagraniu.

Moment tuż przed uderzeniem rosyjskiej rakiety Źródło: Reuters

Moment uderzenia pocisku Źródło: Reuters