Izrael poinformował, że jego siły zbrojne piąty dzień z rzędu atakują cele w całym Iranie. W środę rano Siły Obronne Izraela (IDF) przekazały, że izraelski F‑35 zestrzelił irański myśliwiec Jak-130. "To pierwsze w historii zestrzelenie załogowego samolotu myśliwskiego przez F-35 'Adir'" - czytamy. Jak-130 to rosyjski samolot szkolno-treningowy i bojowy. Jest wykorzystywany do zaawansowanego szkolenia pilotów oraz jako lekki samolot szturmowy, zdolny do przenoszenia uzbrojenia.

ZOBACZ: Co się teraz dzieje w Iranie i w regionie? Piszemy o tym w naszej relacji na żywo

Fala uderzeń na cele w Iranie i Libanie

Izraelskie siły zbrojne informowały w środę rano, że w nocy z wtorku na środę przeprowadziły kolejną falę uderzeń na cele w Iranie oraz w Libanie.

W Teheranie zaatakowana została między innymi siedziba milicji Basidż podlegającej Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). "Celami ataku były centra dowodzenia wykorzystywane przez irański reżim do utrzymania kontroli nad całym Iranem i oceny sytuacji" - przekazało wojsko.

Siły Obronne Izraela poinformowały też, że w ramach nalotów zbombardowano obiekty należące do logistycznej jednostki irańskiej armii, wyrzutnie rakietowe i systemy obrony powietrznej. Ogółem według IDF minionej nocy zaatakowano dziesiątki celów.

Niezależnie od tego izraelskie wojsko oświadczyło, że od czasu, gdy w poniedziałek do konfliktu włączyła się proirańska organizacja libańska Hezbollah, wojska izraelskie zaatakowały ponad 250 celów w Libanie, w tym sto w ciągu poprzedniej doby. Jak przekazano, cele w Libanie obejmowały wysokich rangą członków organizacji terrorystycznych, wyrzutnie rakiet, składy broni oraz siedziby Hezbollahu i innych grup terrorystycznych.

Opracowała Justyna Sochacka /tok