Atak Izraela w Strefie Gazy. Nie żyje dwóch pracowników Lekarzy bez Granic
"Jesteśmy wstrząśnięci i oburzeni zabiciem dwóch naszych pracowników, strażników, podczas izraelskiego nalotu na jedną z naszych klinik w Gazie. Nasze obiekty były wyraźnie oznaczone logo MSF, a ich lokalizacja została przekazana izraelskim siłom zbrojnym i była im znana" - napisała organizacja na platformie X. Dodała, że liczba jej pracowników zabitych w Strefie Gazy wzrosła tym samym do 17.
Izrael o zabiciu pracowników Lekarzy bez Granic: byli członkami Hamasu
Siły zbrojne Izraela (IDF) napisały w oświadczeniu, że zabici - Ahmed Sufian Muhammad Ali Abu Hasira i Moaz Jusef Alitsbach - byli "terrorystami z wojskowego skrzydła Hamasu" i jednocześnie "pełnili funkcję ochroniarzy w klinice prowadzonej przez MSF", co uznano za kolejny przykład "wkradania się Hamasu do organizacji międzynarodowych".
IDF zapewniły, że atak "nie był wymierzony w szpital" i nie spowodował żadnych zniszczeń infrastruktury medycznej, a przed atakiem na miasto Gaza "podjęto środki ostrożności w celu zminimalizowania szkód wśród ludności cywilnej".
Do zdarzenia odniósł się dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, który napisał na X, że ataki na placówki i pracowników służby zdrowia w Strefie Gazy są "oburzające i niedopuszczalne". "Osoby ryzykujące życie, by ratować innych, muszą być chronione, a nie atakowane" - podkreślił.
Wojna w Strefie Gazy
Mimo że Izrael i Hamas w październiku zeszłego roku uzgodniły zawieszenie broni, walki w Strefie Gazy trwają, a obie strony oskarżają się wzajemnie o łamanie rozejmu. Według ministerstwa zdrowia w Strefie Gazy, którego dane są uznawane przez ONZ za wiarygodne, w ciągu ostatnich 13 miesięcy na tym terytorium zginęło co najmniej 1705 osób.
Wojna w Strefie Gazy została wywołana przez atak przeprowadzony przez Hamas na południowy Izrael 7 października 2023 roku, w wyniku którego zginęło około 1,2 tysiąca osób, a 251 zostało wziętych jako zakładnicy. Od tego czasu, według danych ministerstwa zdrowia, w izraelskich atakach w Strefie zginęło ponad 74 770 osób.