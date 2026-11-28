Świat Atak Izraela w Strefie Gazy. Nie żyje dwóch pracowników Lekarzy bez Granic Oprac. Kuba Koprzywa |

Skutki izraelskiego ataku, w wyniku którego zginęło dwóch pracowników Lekarzy bez Granic Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Omar Ashtawy/Getty Images

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"Jesteśmy wstrząśnięci i oburzeni zabiciem dwóch naszych pracowników, strażników, podczas izraelskiego nalotu na jedną z naszych klinik w Gazie. Nasze obiekty były wyraźnie oznaczone logo MSF, a ich lokalizacja została przekazana izraelskim siłom zbrojnym i była im znana" - napisała organizacja na platformie X. Dodała, że liczba jej pracowników zabitych w Strefie Gazy wzrosła tym samym do 17.

🔴 BREAKING - We are devastated and outraged by the killing of two of our colleagues, both watchmen, in an Israeli strike on one of our Gaza clinics tonight. This is a direct hit on MSF, bringing the total number of MSF colleagues killed in Gaza to 17.



Our premises were clearly… — MSF International (@MSF) November 27, 2026 Rozwiń

Izrael o zabiciu pracowników Lekarzy bez Granic: byli członkami Hamasu

Siły zbrojne Izraela (IDF) napisały w oświadczeniu, że zabici - Ahmed Sufian Muhammad Ali Abu Hasira i Moaz Jusef Alitsbach - byli "terrorystami z wojskowego skrzydła Hamasu" i jednocześnie "pełnili funkcję ochroniarzy w klinice prowadzonej przez MSF", co uznano za kolejny przykład "wkradania się Hamasu do organizacji międzynarodowych".

Palestyńczycy na pogrzebie Ahmeda Abu Hasiry Źródło zdjęcia: Omar Ashtawy/Getty Images

IDF zapewniły, że atak "nie był wymierzony w szpital" i nie spowodował żadnych zniszczeń infrastruktury medycznej, a przed atakiem na miasto Gaza "podjęto środki ostrożności w celu zminimalizowania szkód wśród ludności cywilnej".

🔴 ELIMINATED: HAMAS TERRORISTS UNDER HUMANITARIAN COVER



Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira & Moaz Yousef Alitsbach were eliminated in a precise strike in Gaza City. Both were terrorists in Hamas’ military wing while acting as security guards at a clinic operated by MSF.… — Israel Defense Forces (@IDF) November 27, 2026 Rozwiń

Do zdarzenia odniósł się dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, który napisał na X, że ataki na placówki i pracowników służby zdrowia w Strefie Gazy są "oburzające i niedopuszczalne". "Osoby ryzykujące życie, by ratować innych, muszą być chronione, a nie atakowane" - podkreślił.

Skutki izraelskiego ataku, w wyniku którego zginęło dwóch pracowników Lekarzy bez Granic Źródło zdjęcia: Reuters

Wojna w Strefie Gazy

Mimo że Izrael i Hamas w październiku zeszłego roku uzgodniły zawieszenie broni, walki w Strefie Gazy trwają, a obie strony oskarżają się wzajemnie o łamanie rozejmu. Według ministerstwa zdrowia w Strefie Gazy, którego dane są uznawane przez ONZ za wiarygodne, w ciągu ostatnich 13 miesięcy na tym terytorium zginęło co najmniej 1705 osób.

Wojna w Strefie Gazy została wywołana przez atak przeprowadzony przez Hamas na południowy Izrael 7 października 2023 roku, w wyniku którego zginęło około 1,2 tysiąca osób, a 251 zostało wziętych jako zakładnicy. Od tego czasu, według danych ministerstwa zdrowia, w izraelskich atakach w Strefie zginęło ponad 74 770 osób.

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