Tajna operacja Mosadu "w sercu" Iranu. "Z chirurgiczną precyzją"

Izraelskie wojsko zaatakowało obiekty nuklearne w Iranie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Izrael w nocy z czwartku na piątek dokonał serii ataków na Iran, zabijając czołowych dowódców wojskowych i naukowców odpowiedzialnych za program atomowy tego kraju.

Iran odpowiedział wysłaniem setki dronów.

Przed atakiem izraelskie służby specjalne przeprowadziły kilka akcji na terenie Iranu, polegających m.in. na zniszczeniu instalacji obrony powietrznej.

Izrael przez lata przygotowywał się do operacji przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu i rakietowemu - przekazał portalowi Times of Israel urzędnik z jednej z izraelskich instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Jak dodano, strona izraelska nie tylko zdołała "przemycić" na terytorium Iranu komandosów, ale także zbudować w nieprzyjaznym kraju bazę dronów i przerzucić tam precyzyjne systemy uzbrojenia.

Drony, które Izraelczycy rozmieścili w Iranie, zostały aktywowane w nocy, atakując wyrzutnie rakiet ziemia-ziemia, skierowane na Izrael. Mobilne systemy zniszczyły instalacje irańskiej obrony powietrznej, co dało izraelskim samolotom przewagę w powietrzu i swobodę działania nad Iranem.

Trzecią tajną akcją było rozmieszczenie przez komandosów Mosadu precyzyjnych pocisków rakietowych w pobliżu stanowisk obrony przeciwlotniczej w centralnym Iranie.

Operacja Mosadu przed atakiem na Iran

Operacje opierały się na "pionierskim myśleniu, śmiałym planowaniu i wykorzystaniu z chirurgiczną precyzją zaawansowanych technologii, sił specjalnych i agentów działających w sercu Iranu, całkowicie unikając przy tym wzroku lokalnego wywiadu" - powiedział portalowi Times of Israel izraelski urzędnik.

Serwis internetowy dziennika "Jerusalem Post" przekazał, że Izrael zrealizował kilka złożonych akcji dezinformacyjnych, które miały uśpić czujność Iranu: informowano o planowanych wakacjach premiera Benjamina Netanjahu, a także zapowiadano na kolejne dni wizyty kluczowych członków izraelskich władz i ich spotkania w Waszyngtonie. Portal podkreślił również, że do mediów trafiały sfabrykowane wypowiedzi, mające wywołać wrażenie rozłamu dyplomatycznego między USA i Izraelem, co "doprowadziło do dalszego obniżenia poziomu gotowości w Iranie".

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową.

Sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie Źródło: PAP