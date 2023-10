USA: Hamas wciąż przetrzymuje około 200 zakładników. Nie wiemy w jakim są stanie

Zakładnicy Hamasu

Jak przyznał Antony Blinken, nie wie, w jakim stanie są zakładnicy, i odmówił odpowiedzi na pytanie o stan uwolnionych zakładniczek. - To kobiety, młodzi chłopcy, młode dziewczynki, osoby w podeszłym wieku, z wielu narodów. Każda z nich powinna zostać natychmiast i bezwarunkowo zwolniona - powiedział Blinken. Zwrócił jednocześnie uwagę, że duże zasługi w uwolnieniu dwóch obywatelek USA miał rząd Kataru. Odnosząc się do deklaracji Hamasu, że uwolni zakładników, jeśli Izrael przestanie bombardować Strefę Gazy, dyplomata powiedział, że nie powinno brać się takich deklaracji poważnie, tak jak nie bierze się poważnie tego, co mówi ugrupowanie terrorystyczne o nazwie Państwo Islamskie.