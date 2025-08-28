Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prezydent uciekł ze spotkania z wyborcami. Obrzucili jego samochód kamieniami

Prezydent Argentyny Javier Milei
Prezydent Argentyny Javier Milei wyprowadzony przez ochronę
Źródło: Reuters
Prezydent Argentyny Javier Milei został wyprowadzony przez swoją ochronę z publicznej imprezy wyborczej. Jego auto szybko odjechało po tym, jak zebrani obrzucili je kamieniami.

Prezydent Argentyny Javier Milei został w środę wyprowadzony przez swoją ochronę z publicznej imprezy w mieście Lomas de Zamora. Jego samochód został obrzucony kamieniami podczas wydarzenia z kampanii wyborczej. Pojazd musiał przyspieszyć, by oddalić się od tłumu. W związku z incydentem zatrzymano dwie osoby.

Prezydent stał "na pace" jadącego pick-upa wraz z członkami ochrony i swoją siostrą Kariną Milei, która jest również szefową jego sztabu podczas kampanii przed zbliżającymi się lokalnymi wyborami.

Prezydent Argentyny Javier Milei
Prezydent Argentyny Javier Milei
Źródło: PAP/EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Prezydent obrzucany przedmiotami

Niektórzy ludzie z tłumu zaczęli rzucać przedmiotami, które latały nad głową prezydenta. Co najmniej jeden kamień uderzył w maskę samochodu.

Pick-up szybko odjechał od zgromadzonych, którzy skandowali antyrządowe hasła, takie jak "wynoś się, Milei". Walki wywiązały się też wśród samego tłumu.

Rzecznik prezydenta Manuel Adorni napisał na platformie X, że w wyniku ataku nikt nie został ranny. Milei zarzucił opozycji, że "rzuca kamienie pustych idei, po raz kolejny uciekając się do przemocy".

Protesty w Argentynie
Protesty w Argentynie
Źródło: PAP/EPA/Pablo Barrera

Przejazd był częścią kampanii wyborczej przed wrześniowymi wyborami do parlamentu prowincji Buenos Aires oraz październikowymi wyborami części członków parlamentu krajowego. Miasto Lomas de Zamora uznawane jest za bastion lewicowego ruchu peronistowskiego, który jest w opozycji do administracji Mileia.

Afera korupcyjna w Argentynie

Media podkreślają, że kilka osób z otoczenia prezydenta jest uwikłanych w aferę korupcyjną w Państwowej Agencji ds. Niepełnosprawności (ANDIS). Centralną postacią afery jest bliski współpracownik Mileia, Diego Spagnulo, który do niedawna kierował tą agencją. W piątek argentyńskie władze przeprowadziły serię nalotów na nieruchomości w ramach śledztwa w sprawie domniemanych łapówek.

Lokalne media opublikowały nagrania, na których słychać głos przypominający głos Spagnuolo, omawiający łapówki w agencji i nawiązujący do przyjmowania płatności przez Karinę Milei.

Podwyżki emerytur. Prezydent zapowiada weto
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podwyżki emerytur. Prezydent zapowiada weto

BIZNES

W zeszłym tygodniu rząd zwolnił Spagnuolo "jako środek zapobiegawczy", jak podano w oświadczeniu.

Podczas środowej imprezy Milei po raz pierwszy publicznie odniósł się do skandalu. Według lokalnych mediów, rozmawiając z dziennikarzami kroczącymi za karawaną, ostro skrytykował Spagnuolo. - Wszystko, co mówi, jest kłamstwem. Postawimy go przed sądem i udowodnimy, że kłamał - powiedział dziennikarzom.

Od zaprzysiężenia w 2023 roku Milei prowadzi politykę "cięcia piłą łańcuchową" wydatków publicznych, by zatrzymać inflację i wyprowadzić kraj z kryzysu. Gospodarcza terapia szokowa pozwoliła zredukować deficyt, ale pogorszyła sytuację finansową wielu osób, szczególne z niższych warstw społecznych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Udostępnij:
TAGI:
Argentyna
Czytaj także:
Donald Trump
Trump "za dobry" na pokojowego Nobla. Zasługuje na "nagrodę Trumpa"
Świat
Polska przekazała kolejne zestawy Starlink
Co dalej ze Starlinkami? Wicepremier Ukrainy: prowadzimy rozmowy z Polakami
Świat
Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów
Nocny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Świat
Karol Nawrocki i Donald Tusk na Radzie Gabinetowej
Kulisy Rady Gabinetowej, były minister pobity, strzały w szkole
Warto wiedzieć
Lato, słońce, gorąco, lipiec, sierpień, upał
Dziś ponad 30 stopni i powrót burz
METEO
imageTitle
Szok w Anglii. Manchester United wyeliminowany przez czwartoligowca
EUROSPORT
Premier Donald Tusk podczas wystąpienia przed koncertem z okazji Dnia Niepodległości Republiki Mołdawii
"Buna seara". Tusk zaskoczył
Polska
Ivana Brønlund
Skandal w Danii. "Ja decyduję o tym, kim jestem"
Marcin Masewicz
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Były minister pobity. "Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany"
WARSZAWA
imageTitle
Lista drużyn z awansem do Ligi Mistrzów. Kiedy losowanie?
EUROSPORT
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
Dziecięcy zeszyt, wynik testu. Mają tropy w sprawie góry śmieci blokujących drogę
WARSZAWA
Norweska fregata Thor Heyerdahl. Zdjęcie z 23 sierpnia 2025 roku
Polowanie na rosyjski okręt podwodny
Świat
imageTitle
"Wszystko dzieje się po coś". Polki o dramatycznym meczu
Najnowsze
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ponad połowa dzielnic przeciwko nocnej prohibicji
WARSZAWA
Donald Trump
"Trump łamie kardynalną zasadę"
BIZNES
"Czy kobiety powinny być chirurgami?" Kontrowersyjny program kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich
Chirurżki: nie powinniśmy patrzeć na płeć
Marek Nowicki
2025-08-25T172852Z_1_LWD959025082025RP1_RTRWNEV_C_9590-UKRAINE-CRISIS-RUSSIA-VILLAGE-0009
Bitwa na granicy kolejnego obwodu. "Rosjanie weszli i próbują się zakotwiczyć"
Świat
Włoskie Alpy. Cortina d’Ampezzo
Tablet zamiast kurtki wiatrówki. Górscy ratownicy alarmują
METEO
Pomoc dla Ukraińców pod znakiem zapytania
Co z pomocą dla Ukraińców? "My jesteśmy im coś winni"
Renata Kijowska
Silny wiatr, wichura
Nie tylko upał. Ostrzeżenia w 15 województwach
METEO
Rodzice z dziećmi po strzelaninie w katolickiej szkole w Minnesocie
Dzieci brały udział w porannej mszy. Wtedy padły strzały
Świat
Donald Tusk
Tusk reaguje na pobicie Niedzielskiego. "Zero litości"
Polska
Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej
"Będą się powoli przekonywać, jak bardzo niebezpieczny jest Nawrocki"
Polska
imageTitle
Koncert Djokovicia, ale dopiero od drugiego seta
EUROSPORT
imageTitle
Podano godzinę meczu Świątek w US Open
EUROSPORT
27 1940 fpf gosc 2-0013
"Jak się panowie ministrowie nie ogarną, dzieci stracą prawo do szkoły"
Polska
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Sektor w tarapatach. Zwolnienia na horyzoncie
BIZNES
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
WARSZAWA
imageTitle
US Open bez zeszłorocznego półfinalisty. Wydał komunikat
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie. Wiadomo, z kim spotka się w drodze powrotnej
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica