Prezydent uciekł ze spotkania z wyborcami. Obrzucili jego samochód kamieniami

Prezydent Argentyny Javier Milei został w środę wyprowadzony przez swoją ochronę z publicznej imprezy w mieście Lomas de Zamora. Jego samochód został obrzucony kamieniami podczas wydarzenia z kampanii wyborczej. Pojazd musiał przyspieszyć, by oddalić się od tłumu. W związku z incydentem zatrzymano dwie osoby.

Prezydent stał "na pace" jadącego pick-upa wraz z członkami ochrony i swoją siostrą Kariną Milei, która jest również szefową jego sztabu podczas kampanii przed zbliżającymi się lokalnymi wyborami.

Prezydent Argentyny Javier Milei Źródło: PAP/EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Prezydent obrzucany przedmiotami

Niektórzy ludzie z tłumu zaczęli rzucać przedmiotami, które latały nad głową prezydenta. Co najmniej jeden kamień uderzył w maskę samochodu.

Pick-up szybko odjechał od zgromadzonych, którzy skandowali antyrządowe hasła, takie jak "wynoś się, Milei". Walki wywiązały się też wśród samego tłumu.

Rzecznik prezydenta Manuel Adorni napisał na platformie X, że w wyniku ataku nikt nie został ranny. Milei zarzucił opozycji, że "rzuca kamienie pustych idei, po raz kolejny uciekając się do przemocy".

Protesty w Argentynie Źródło: PAP/EPA/Pablo Barrera

Przejazd był częścią kampanii wyborczej przed wrześniowymi wyborami do parlamentu prowincji Buenos Aires oraz październikowymi wyborami części członków parlamentu krajowego. Miasto Lomas de Zamora uznawane jest za bastion lewicowego ruchu peronistowskiego, który jest w opozycji do administracji Mileia.

Afera korupcyjna w Argentynie

Media podkreślają, że kilka osób z otoczenia prezydenta jest uwikłanych w aferę korupcyjną w Państwowej Agencji ds. Niepełnosprawności (ANDIS). Centralną postacią afery jest bliski współpracownik Mileia, Diego Spagnulo, który do niedawna kierował tą agencją. W piątek argentyńskie władze przeprowadziły serię nalotów na nieruchomości w ramach śledztwa w sprawie domniemanych łapówek.

Lokalne media opublikowały nagrania, na których słychać głos przypominający głos Spagnuolo, omawiający łapówki w agencji i nawiązujący do przyjmowania płatności przez Karinę Milei.

W zeszłym tygodniu rząd zwolnił Spagnuolo "jako środek zapobiegawczy", jak podano w oświadczeniu.

Podczas środowej imprezy Milei po raz pierwszy publicznie odniósł się do skandalu. Według lokalnych mediów, rozmawiając z dziennikarzami kroczącymi za karawaną, ostro skrytykował Spagnuolo. - Wszystko, co mówi, jest kłamstwem. Postawimy go przed sądem i udowodnimy, że kłamał - powiedział dziennikarzom.

Od zaprzysiężenia w 2023 roku Milei prowadzi politykę "cięcia piłą łańcuchową" wydatków publicznych, by zatrzymać inflację i wyprowadzić kraj z kryzysu. Gospodarcza terapia szokowa pozwoliła zredukować deficyt, ale pogorszyła sytuację finansową wielu osób, szczególne z niższych warstw społecznych.

