"Mini-Trump" może zostać prezydentem Argentyny. Kim jest Javier Milei

Javier Milei, lider skrajnie prawicowego, populistycznego ruchu La Libertad Avanza (Wolność idzie naprzód) jest według sondaży faworytem niedzielnych wyborów prezydenckich w Argentynie. Zapowiada walkę z szerzącą się w kraju przestępczością, ułatwienie obywatelom nabywania i legalnego posiadania broni oraz radykalne zaostrzenie przepisów kodeksu karnego. Zdaniem ekspertów "kandydatura Milei odzwierciedla nastroje antyestablishmentowe w regionie po dekadzie powolnego wzrostu i załamania gospodarczego". Amerykański dziennik "New York Times" prognozuje, że następnym prezydentem Argentyny może zostać "mini-Trump".

"Zasłynął obrażając ludzi w telewizji. W internecie ostro atakuje swoich krytyków. Ma niesforną fryzurę, która stała się memem. A teraz jest liderem skrajnej prawicy w swoim kraju" - stwierdza "New York Times" w publikacji poświęconej osobie 53-letniego Javiera Milei, biorącego udział w niedzielnym wyścigu wyborczym o urząd prezydenta Argentyny.

Javier Milei, lider skrajnie prawicowego, populistycznego ruchu La Libertad Avanza (Wolność idzie naprzód), zwyciężał we wszystkich sondażach przed niedzielnymi wyborami w Argentynie, kraju rządzonym przez polityków wywodzących się z ruchu peronistowskiego i nękanym niezwykle wysoką inflacją. Wynosi ona obecnie ponad 124 procent w stosunku rocznym.

Według sondaży Milei może otrzymać najwięcej głosów, ale najprawdopodobniej nie wygra w pierwszej turze głosowania.

Javier Milei getty images

Obiecuje dolaryzację Argentyny

"New York Times" napisał, że "Donald Trump i jego objęcie stanowiska prezydenta w USA w 2016 roku wykazują pewne uderzające podobieństwa z człowiekiem, stojącym za obecnymi wydarzeniami w Argentynie, który stał się nową sensacją polityczną w tym kraju".

"Milei, libertariański ekonomista i telewizyjny komentator, był kiedyś uważany za osobę drugoplanową w wyścigu prezydenckim w Argentynie i nie był traktowany poważnie zarówno przez media, jak i swoich przeciwników. Teraz, po zuchwałej kampanii, opartej na obietnicy, że on sam może rozwiązać głębokie problemy gospodarcze kraju, jest faworytem do zwycięstwa w niedzielnych wyborach lub w drugiej turze wyborów, która odbędzie się w listopadzie" - podkreślił amerykański dziennik.

Według "New York Timesa", potencjalny następca obecnego argentyńskiego przywódcy Alberto Fernandeza "już wywrócił do góry nogami politykę 46-milionowego kraju". "Jego obietnice likwidacji Banku Centralnego Argentyny i rezygnacji z argentyńskiego peso na rzecz dolara amerykańskiego zdominowały ogólnokrajową debatę i przyczyniły się do dalszego spadku wartości krajowej waluty" - odnotował "NYT".

- Mocna kandydatura Milei odzwierciedla nastroje antyestablishmentowe w regionie po dekadzie powolnego wzrostu i załamania gospodarczego spowodowanego pandemią. Wyborcy są autentycznie zaintrygowani jego obietnicą dolaryzacji gospodarki. Są gotowi porzucić peso niczym zły nawyk, niezależnie od tego, czy Milei będzie w stanie skutecznie przyjąć amerykańską walutę, czy też nie – ocenił cytowany przez BBC dyrektor programu ds. Argentyny w think tanku Wilson Center Benjamin Gedan.

Wybory prezydenckie w Argentynie Juan Ignacio Roncoroni/PAP/EPA

W ostatniej debacie przedwyborczej kandydat na nowego szefa państwa powtórzył główne punkty swego programu, wśród których ma być wydanie bezpardonowej walki z szerząca się w kraju przestępczością. Powinno temu służyć – według Milei - ułatwienie obywatelom nabywania i legalnego posiadania broni, radykalne zaostrzenie przepisów kodeksu karnego i "zmodyfikowanie systemu więziennictwa".

"Mini-Trump"

- To zdecydowanie mini-Trump – powiedział Federico Finchelstein, Argentyńczyk, który kieruje wydziałem historii w New School w Nowym Jorku i bada skrajną prawicę na całym świecie.

Jego zdaniem Milei, Donald Trump i były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro to "czołowi praktycy dzisiejszej skrajnie prawicowej polityki, która charakteryzuje się wulgarnością, atakami na instytucje, dyskredytacją mediów, nieufnością do nauki, kultem jednostki i narcyzmem".

- Trump jest symbolem tej nowej formy skrajnego populizmu, a Milei chce go naśladować - dodał Finchelstein.

Milei twierdził, że Trump był jednym "z najlepszych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych". Nosił czapkę z napisem "Uczyńmy Argentynę znów wielką" (nawiązanie do hasła wyborczego Donalda Trumpa - "Make America Great Again") i podobnie jak były prezydent USA prowadził kampanię głównie w mediach społecznościowych.

W kampanii wyborczej Milei krytykował Chiny. Oskarżał też papieża Franciszka o związki z komunistycznymi dyktaturami, nazywając go "imbecylem" i "reprezentantem zła na ziemi".

Fan rocka i przeciwnik aborcji, na wiecach wyborczych pokazywał się z wielkim banknotem 100-dolarowym z własną twarzą w miejsce wizerunku Benjamina Franklina, a także z piłą łańcuchową, która miała symbolizować plany cięcia wydatków budżetowych.

W ocenie "NYT", niedzielne wybory w Argentynie są "ważnym testem dla światowego ruchu skrajnej prawicy".

Wybory prezydenckie w Argentynie Juan Ignacio Roncoroni/PAP/EPA

Sklonowane psy

Jak napisał "New York Times" "Milei (jeśli zwycięży w wyborach - red.) może przeprowadzić się do siedziby prezydenta kraju, Casa Rosada, nie z żoną i dziećmi, ale z pięcioma mastifami, które od dawna nazywał swoimi dziećmi".

"Technicznie rzecz biorąc, te pięć psów nie jest tradycyjnym potomstwem żadnego zwierzęcia. Są to genetyczne kopie jego poprzedniego psa o imieniu Conan, które zostały stworzone w laboratorium w północnej części stanu Nowy Jork" - przypomniał amerykański dziennik.

Według redakcji, Milei "uczynił swojego wcześniejszego psa Conana, nazwanego na cześć filmu 'Conan Barbarzyńca', głównym bohaterem swojej historii, utrzymując, że pies uratował mu życie i że spędził z nim wiele świąt Bożego Narodzenia, kiedy czuł się opuszczony przez innych". "Uczynił sklonowane psy symbolami swoich libertariańskich ideałów, nadając czterem z nich imiona trzech konserwatywnych amerykańskich ekonomistów: Murraya Rothbarda, Miltona Friedmana i Roberta Lucasa" - przekazał "NYT".

Argentyna w kryzysie

Wynik wyborów będzie miał znaczny wpływ na postrzeganie Argentyny na świecie. Druga gospodarka Ameryki Południowej, po Brazylii, jest obecnie krajem najbardziej zadłużonym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) z niespłaconym długiem opiewającym na 44 mld dolarów. Przed wyborami obecny rząd musiał zaciągnąć kolejną pożyczkę w Chinach, by zapewnić stabilność kraju.

Galopującej inflacji i kryzysowi gospodarczemu w Argentynie towarzyszyło zjawisko ucieczki kapitału. Zamożni Argentyńczycy przenosili pieniądze na konta w sąsiednim stabilnym gospodarczo Urugwaju.

Głównymi przeciwnikami Mileia są obecny minister gospodarki w peronistycznym, centrolewicowym rządzie Sergio Massa oraz reprezentująca tradycyjny obóz konserwatywny była minister bezpieczeństwa Patricia Bullrich.

Dla odniesienia zwycięstwa w pierwszej turze wyborów konieczne jest uzyskanie co najmniej 45 procent głosów lub 40 procent, jeśli przewaga nad drugim kandydatem pod względem uzyskanego poparcia wyborców wynosi co najmniej dziesięć punktów procentowych. W przeciwnym wypadku dwaj kandydaci do prezydentury, którzy uzyskali najlepszy wynik w wyborach spotkają się w drugiej turze głosowania, które odbędzie się w listopadzie.

Wraz z głosowaniem na prezydenta i wiceprezydenta odbędą się w niedzielę również wybory do Kongresu, dwuizbowego parlamentu Argentyny. Wymieniony zostanie częściowo skład Izby Deputowanych i Senatu. Według prognoz po wyborach żadne stronnictwo nie będzie miało większość w którejkolwiek z izb, co oznacza, że nowy prezydent będzie musiał zabiegać o kompromisy ponad podziałami politycznymi, a radykalne zapowiedzi mogą być trudne do realizacji.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tas/ft

Źródło: New York Times, PAP