Ciało 21-letniej influencerki znalezione na parkingu

Ciało 21-letniej argentyńskiej influencerki Cataliny Gutierrez zostało znalezione w środę wieczorem na jednym z parkingów w mieście Cordoba. Do zabójstwa przyznał się jej kolega ze studiów, którzy powiedział, że kobieta była "miłością jego życia".

Kobieta miała ponad 100 tysięcy obserwujących na Instagramie i około 36 tysięcy na TikToku. Ostatni raz widziano ją, kiedy wychodziła z domu, by zagrać ze znajomymi w kręgle w jednym z centrów handlowych. Potem wysłała jeszcze wiadomość głosową swojemu chłopakowi, by dać znać, że jest już w drodze. Następnie przestała odpowiadać na wiadomości.

Czekający na nią znajomi poinformowali o sytuacji jej rodzinę. Jej ciało odnaleziono po kilku godzinach - dzięki siostrze udało się namierzyć jej telefon. Kiedy sprawą zajęła się policja, do zamordowania kobiety przyznał się jej kolega ze studiów, Nestor Soto. Został aresztowany i oskarżony o zabójstwo.

Soto i Gutierrez należeli do jednej paczki znajomych. Ojciec 21-latki powiedział serwisowi informacyjnemu El Doce, że mężczyzna był w mieszkaniu jego rodziny "tysiące razy". Soto, przyznając się do zabójstwa, miał powiedzieć, że influencerka była "miłością jego życia".

Przyczyną śmierci było uduszenie

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci kobiety było uduszenie. Mężczyzna miał poprosić ofiarę, by ta przyjechała po niego po drodze do centrum handlowego. Śledczy twierdzą, że Soto zaatakował Gutierrez w swoim domu, dusząc ją, aż ta utraci przytomność, po czym przeniósł jej ciało do samochodu, który następnie podpalił na parkingu. Śledczy wciąż próbują ustalić, czy zabójca chciał w ten sposób zatrzeć dowody.