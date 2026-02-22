Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Krzyczcie o swoje prawa". Wrze na uniwersytetach

Protesty w Iranie
Antyrządowe protesty studentów w Iranie
Źródło: TVN24
Studenci w Iranie przeprowadzili antyrządowe manifestacje. To kolejne wystąpienia po fali masowych protestów, które przetoczyły się przez ten kraj w styczniu. Demonstracje miały miejsce w czasie rosnących napięć między Teheranem a Waszyngtonem, który wzmacnia swoją obecność wojskową w regionie.

Demonstracje i wiece odbyły się na terenie co najmniej trzech uczelni w stolicy kraju - Teheranie oraz jednej na północnym wschodzie kraju. Studenci oddawali hołd tysiącom ofiar masowych protestów w styczniu.

Nagrania zweryfikowane przez BBC pokazują setki protestujących – wielu z nich ma na sobie irańskie flagi – pokojowo maszerujących w sobotę po kampusie Uniwersytetu Technologicznego Szarif w Teheranie. Tłumy skandowały "śmierć dyktatorowi" – nawiązując do najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Alego Chameneia.

Reżim "się zapadnie"? Raporty: jest słabszy niż kiedykolwiek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Reżim "się zapadnie"? Raporty: jest słabszy niż kiedykolwiek

Monika Winiarska

Pojawiły się również potwierdzone zdjęcia przedstawiające pokojowy protest okupacyjny na uniwersytecie Szahid Beheszti, również w Teheranie. BBC zweryfikowało także nagranie z Uniwersytetu Technologicznego im. Amira Kabira, na którym widać tłum skandujący antyrządowe hasła.

W położonym na północnym wschodzie Meszhedzie, drugim co do wielkości mieście Iranu, miejscowi studenci skandowali: "Wolność" i "Studenci, krzyczcie, krzyczcie o swoje prawa".

Tego samego dnia odnotowano także większe demonstracje w innych miejscach, a w niedzielę pojawiły się wezwania do zorganizowania kolejnych wieców - podkreśliła BBC.

Nie jest na razie jasne, czy ktokolwiek z demonstrantów został aresztowany.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
USA miały stworzyć zaawansowane plany ataku

USA miały stworzyć zaawansowane plany ataku

"Ograniczony" atak na Iran? Krótka odpowiedź Trumpa

"Ograniczony" atak na Iran? Krótka odpowiedź Trumpa

Antyrządowe protesty i napięcia wokół Iranu

BBC zauważyła, że do protestów dochodzi w czasie, gdy USA intensywnie zwiększają obecność wojskową w regionie, zaś prezydent Donald Trump powiedział, że rozważa ograniczony atak militarny na Iran. W obliczu ryzyka ataków USA Australia, Szwecja, Serbia i Polska wezwały swoich obywateli do opuszczenia Iranu.

USA i ich europejscy sojusznicy podejrzewają, że Iran zmierza w kierunku stworzenia broni jądrowej, czemu Iran zawsze zaprzeczał, jednocześnie jednak wzbogacał uran do poziomu, który nie pozwala na żadne cywilne zastosowania.

Protesty, które wybuchły w końcu grudnia ubiegłego roku zaczęły się od skarg natury ekonomicznej. Błyskawicznie rozprzestrzeniły się na cały kraj i nabrały charakteru politycznego. Były to największe manifestacje od rewolucji islamskiej z 1979 roku.

HRANA (Amerykańska Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka) potwierdziła, że podczas tej fali demonstracji zginęło co najmniej 6159 osób, w tym 5804 protestujących, 92 dzieci i 214 osób powiązanych z rządem. Aktywiści powiadomili, ze pracują nad weryfikacją jeszcze 17 tysięcy kolejnych zgłoszonych zgonów.

OGLĄDAJ: "Nie tylko Iran. USA też są pod ścianą"
pc

"Nie tylko Iran. USA też są pod ścianą"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stepień /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
IranUSAprotest
Czytaj także:
Idzie ocieplenie
Początek rewolucji w pogodzie. Tomasz Wasilewski o tym, co nas czeka
METEO
Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku
WARSZAWA
19-letni kierowca potrącił pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego. "19-letni kierowca był trzeźwy"
Lublin
imageTitle
Pożegnanie legendy. "W dużej mierze dzięki niej jesteśmy tu"
EUROSPORT
Zawaliła się część domu
Wybuch w domu, rodzina musiała uciekać
Kielce
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
"Zrobi nam dobrze". Tylko czy pomoże?
Paulina Kaczmarczyk
imageTitle
Rosną szanse Crosby'ego na występ w olimpijskim finale
EUROSPORT
Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
BIZNES
Zaginiona 14-letnia Anastasia Kiianchuk
Policja szuka zaginionej 14-latki
WARSZAWA
imageTitle
Rozbił bank na igrzyskach, nie otrzyma żadnej premii
EUROSPORT
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 39-latka i 16-latek
Ostrołęka
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
BIZNES
Donald Trump
"Jest w drodze". Trump wysyła okręt szpitalny do Grenlandii
Świat
imageTitle
Mistrz świata odrobił straty. Zagra o drugi tytuł z rzędu
EUROSPORT
imageTitle
Start ostatniej Polki, hokejowy hit, ceremonia w Weronie. Zobacz program igrzysk na niedzielę
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsza wygrana Sochana w nowych barwach
Najnowsze
Nor'easter
Szykują się na potężny atak zimy. Nadciąga nor'easter
METEO
Jarosław Kaczyński
"Polityczna ofensywa" w PiS. "Uznaliśmy, że to dobry moment"
Polska
"Coexistence, My Ass!" reż. Amber Fares
Bawi i rozdziera serce. Twórcy tego dokumentu "dokonują niemożliwego"
Kultura i styl
imageTitle
Legenda skoków pod wrażeniem Tomasiaka. "To była wielka niespodzianka"
EUROSPORT
Wybuchy we Lwowie
Eksplozje we Lwowie. Śledztwo w sprawie "aktu terrorystycznego"
Świat
Kadr z filmu "Coexistence, My Ass!" Amber Fares
Piszą o niej, że jest "hańbą dla Żydów". "To nie ja jestem zdrajczynią"
Tomasz-Marcin Wrona
Myśliwce F-16
Polska poderwała myśliwce. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach
Polska
Tomasz Wasilewski na drodze lodowej na Morzu Bałtyckim
Droga lodowa na Bałtyku. Sprawdzili ją nasi dziennikarze
METEO
Rurociąg "Przyjaźń"
Ukraina odpowiada Węgrom i Słowacji. "Ultimatum należy stawiać Kremlowi"
Świat
imageTitle
Zwycięstwo Manchesteru City. Jest blisko Arsenalu
EUROSPORT
Możliwe roztopy
IMGW ostrzega, są alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
Donald Trump
Ruch Trumpa w sprawie ceł, deklaracja przywódcy Iranu, karambol na S3
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Bury szczęśliwy z wyniku. "Poświęciłem temu tysiące kilometrów"
EUROSPORT
Może padać deszcz
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Pogoda na dziś
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica