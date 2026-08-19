Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trzy osoby utonęły, dziewczynka walczy o życie. Premier o "prawdziwej tragedii"

|
GettyImages-2290554513
Bezpieczne wakacje nad wodą - statystyki utonięć i apele służb
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Yui Mok/PA Images via Getty Images
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Trzy osoby nie żyją, a czwarta walczy o życie po tym, jak czteroosobowa rodzina weszła do morza w angielskim Shoreham-by-Sea. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham złożył kondolencje bliskim i zaapelował o rozwagę nad wodą.

Policja hrabstwa Sussex poinformowała o zdarzeniu we wtorek wieczorem. Ratownicy odebrali przed godziną 15:00 tego dnia zgłoszenie o czterech osobach, które znalazły się w niebezpieczeństwie w wodzie. Cała czwórka prawdopodobnie weszła do wody, żeby popływać.

Funkcjonariusze policji, straży przybrzeżnej oraz ratownicy Royal National Lifeboat Institution (RNLI) interweniowali w pobliżu fortu Shoreham, wyciągajac z wody wszystkie cztery osoby. "Niestety, pomimo usilnych starań ratowników medycznych potwierdzono zgon trzech osób: mężczyzny, kobiety i nastoletniej dziewczyny. Młodsza dziewczynka została przewieziona do szpitala, jest w stanie krytycznym" - poinformowała policja w komunikacie.

19 sierpnia 2026 r.
Przechodnie składają kwiaty na plaży w Shoreham-by-Sea
Źródło zdjęcia: Yui Mok/PA Images via Getty Images

Według BBC wszystkie zmarłe osoby były członkami tej samej rodziny. W środę ambasada Palestyny w Wielkiej Brytanii poinformowała, że mężczyzna, który utonął był palestyńskim uchodźcą z obozu Rashidieh na południu Libanu i ojcem dziewczyn. Ambasada nie była w stanie potwierdzić tożsamości wszystkich osób.

Woda. Żywioł, który nie wybacza błędów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Woda. Żywioł, który nie wybacza błędów

RAPORT TVN24.PL

Śmierć w morzu. Premier zabrał głos

Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Shoreham-by-Sea, miasta portowego oddalonego o około 90 km na południe od Londynu. BBC cytuje właścicielkę pobliskiego sklepu, która stwierdziła, że "wciąż drży" po tym, co się stało. - To szok dla wszystkich w okolicy. Mam nadzieję, że dziewczynka, która trafiła do szpitala, wyzdrowieje - powiedziała.

Głos w sprawie wtorkowych wydarzeń zabrał brytyjski premier Andy Burnham, który nazwał je "prawdziwą tragedią". Ostrzegł przed niebezpieczeństwem związanym z pływaniem na otwartych wodach. - Zimna woda, nawet kiedy na zewnątrz jest gorąco, może wywołać u ludzi szok termiczny - podkreślił. Złożył kondolencje bliskim zmarłych i zapewnił, że rząd "dokładnie przyjrzy się temu, co się wydarzyło".

Redagował AM

Źródło: BBC, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
UtonięciaMorza i oceanyWielka Brytania
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Świątek ucieka rywalce. Dominuje w pierwszym secie
RELACJA
Królowa Kamila w Australii (21.10.2024)
Królowa Kamila o chorobie męża. Powiedziała, co było dla niej trudne
Świat
Puma - zdjęcie ilustracyjne
Zauważył ślad dużej kociej łapy, a później zwierzę. Apel do mieszkańców
Białystok
Liczba nowych przypadków czerniaka może osiągnąć rekordowy poziom
To może zmienić leczenie czerniaka. Chodzi o nową szczepionkę
Zdrowie
Burza
Gdzie jest burza? Wyładowaniom towarzyszą ulewy
METEO
imageTitle
20-letni piłkarz Serie A omal nie utonął w basenie
EUROSPORT
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
"Ciut za mało", "szokująca propozycja" i "przypomina Polski Ład". Politycy o zmianach w podatkach
BIZNES
Fotopułapka uchwyciła pumę
Nadzwyczajne posiedzenie sztabu kryzysowego. Z powodu pumy
Wrocław
Media antyspołecznościowe
Popularna platforma zmienia sposób liczenia wyświetleń
BIZNES
Policja (zdj. ilustracyjne)
W centrum miasta zaatakował nożem byłą partnerkę
Katowice
imageTitle
Jamal Musiala ma napady nieświadomości. Neurolożka wyjaśnia możliwe przyczyny
Anna Bielecka
Martwy ryś znaleziony w rzece
Ktoś zastrzelił samicę rysia. "Była matką co najmniej trójki kociąt"
Szczecin
imageTitle
"Za bieganiem nie przepadałam, wolałam siatkówkę". Ma pierwszy medal
EUROSPORT
Kierujący hulajnogą uciekł policji
Nie zatrzymał się do kontroli, uciekł policjantom. Nagranie
Poznań
Iryna Mudra
Zełenski zwolnił wiceszefową swojego biura. Służby przeszukały jej dom
Świat
Widok na Morze Południowochińskie w Hongkongu
Nowy plan Chin. Wzorują się na Ukrainie
BIZNES
Eksplozja w porcie w Jastarni
Wybuch na kutrze rybackim, są ranni
Trójmiasto
Zniszczenia w strefie Gazy
Wewnętrzne postępowanie wobec żołnierzy Izraela. Chodzi o śmierć pięciolatki
Świat
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
14-latek ranny przy rozładunku drewna, zabrał go śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
CBA weszło do urzędu w Jeleniej Górze. Chodzi o wsparcie po powodzi
Wrocław
imageTitle
"O problemach Musiali wiemy od dłuższego czasu"
EUROSPORT
30-latek uszkodził 10 aut
Zdemolował 10 aut i wjechał na plażę, zatrzymali go świadkowie
Katowice
Burzowo
"Unikaj otwartych przestrzeni"
METEO
GTA 6
GTA 6. Hakerzy chwalą się wielkim wyciekiem
BIZNES
Góra Ololokwe
Katastrofa śmigłowca z turystami. Wszyscy zginęli
Świat
Ukradł samochód, sterroryzował sklep i okradł pielgrzymów
Ukradł auto, obrabował sklep i pielgrzymów z Czech
Opole
Mec. Bartosz Lewandowski
Obrońca Romanowskiego chce przesłuchania Tuska. Jest reakcja
Polska
Sanok - pożar w skansenie
Po pożarze w skansenie: będą pieniądze na odbudowę lub nowy zabytek
Sanok
Donald Tusk
Tusk o niespełnionej obietnicy wyborczej. "Tak bez tortur mogę przyznać"
BIZNES
777824791_3503667956478480_6242894731123057223_n
"Pamiętamy o każdym". 103 z nich wróciło do kraju
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica