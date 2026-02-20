Logo strona główna
Świat

Były książę Andrzej może stracić prawo do tronu

Andrzej na pogrzebie swojej matki królowej Elżbiety II (2022)
"Strach" na twarzy byłego księcia Andrzeja. Zdjęcie stało się symbolem
Źródło: TVN24
Brytyjski rząd rozważa stworzenie przepisu, zgodnie z którym Andrzej Mountbatten-Windsor zostałby pozbawiony prawa do korony. Obecnie były książę jest ósmy w kolejce do tronu. W czwartek został zatrzymany przez policję.

Chociaż drugi syn królowej Elżbiety przestał używać tytułu księcia, to wciąż pozostaje ósmy w linii sukcesji. Jak przekazała agencja prasowa Reuters, powołując się na źródło w rządzie Wielkiej Brytanii, rozważane są przepisy, które byłego księcia pozbawią prawa do tronu. Według źródła to wymagałoby konsultacji z rządami wszystkich krajów, gdzie głową państwa jest Karol III, czyli między innymi Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Brytyjskie telewizje BBC i Sky News, które też podały taką informację, zaznaczyły, że złożenie stosownego projektu ustawy mogłoby nastąpić dopiero po zakończeniu policyjnego śledztwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Andrzej Mountbatten-Windsor
Oszołomiony, przerażony, skulony. Jak powstało słynne zdjęcie
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu
Zdjęcie obiegło świat. "Nie jest to szczególnie budujący widok"
Książę Andrzej
Były książę opuścił areszt. Co się teraz wydarzy?

Brytyjscy politycy są za

- Jest to kwestia, którą parlament będzie musiał rozważyć, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Monarchia naturalnie będzie chciała mieć pewność, że on [Andrzej Mountbatten-Windsor - red.] nigdy nie zostanie królem - przekazał w oświadczeniu Ed Davey, lider Liberalnych Demokratów.

Andrew Bowie, członek Izby Gmin i konserwatywny minister ds. Szkocji w gabinecie cieni, ocenił, że usunięcie byłego księcia z linii sukcesji byłoby "przyzwoitym posunięciem", ale zaznaczył, że musiałby on zostać uznany winnym zarzucanych mu czynów.

Członkini Izby Gmin reprezentująca okręg York Central, Rachael Maskell z rządzącej Partii Pracy, stwierdziła, że ​​parlament prawdopodobnie będzie musiał podjąć działania w tej sprawie. - Wierzę, że uda się uchwalić odpowiednie przepisy. Cieszę się, że król stara się być jak najbardziej pomocny - powiedziała.

Były książę Andrzej zatrzymany i przesłuchany

Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany w czwartek rano przez policję pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Po 11 godzinach został zwolniony bez postawienia zarzutów. Świat obiegło jego zdjęcie:

Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu na policyjnym komisariacie
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu na policyjnym komisariacie
Źródło: Reuters

Powodem wszczęcia śledztwa są podejrzenia, że w czasie, gdy był specjalnym wysłannikiem Wielkiej Brytanii ds. handlu, przekazywał poufne informacje Jeffreyowi Epsteinowi, nieżyjącemu już amerykańskiemu finansiście i przestępcy seksualnemu.

Jeffrey Epstein utrzymywał kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata. W 2008 roku został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Pod koniec stycznia Departament Sprawiedliwości USA opublikował około trzy miliony stron dokumentów z akt sprawy Jeffreya Epsteina.

OGLĄDAJ: Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”
pc

Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Filip Czerwiński

Źródło: The Guardian, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDY RAIN

Wielka BrytaniaJeffrey EpsteinPolicjaBrytyjska rodzina królewskaKról Karol IIIKeir Starmer
