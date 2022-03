Mógł zarazić się gruźlicą, trafił do izolatki. Trevor Reed ogłosił głodówkę

Chciał nauczyć się języka rosyjskiego

Trevor Reed, student Uniwersytetu Północnego Teksasu i były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, w maju 2019 roku pojechał do Moskwy, aby uczyć się języka rosyjskiego i spędzić jakiś czas ze swoją dziewczyną - Rosjanką, którą poznał na wakacjach w Grecji. Zgodnie z oświadczeniem, wydanym przez jego rodzinę, w sierpniu 2020 roku uczestniczył w przyjęciu kolegów jego partnerki, na którym zachęcano go do wypicia dużej ilości wódki. Reed twierdził, że nie pamięta, co wydarzyło się później. Moskiewski sąd, wymierzając wyrok dziewięciu lat więzienia, uznał, że "naraził życie dwóch policjantów, którzy go zatrzymali".