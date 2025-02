"Nie ma dla mnie znaczenia, do kogo Trump dzwoni czy kiedy dzwoni. Ważne jest, jak się to zakończy"

Nie jesteśmy w NATO, ale mamy naprawdę silną armię, która może uczynić NATO silniejszym - mówił na spotkaniu z amerykańskimi senatorami w Monachium prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Jak powstrzymać Putina? Dać temu gościowi broni, ile wlezie - powiedział z kolei senator Lindsey Graham, wskazując na Zełenskiego.

- Dzisiaj nie prowadzimy rozmów tutaj o żadnym porozumieniu pokojowym, a szkoda. Wojna, którą rozpętał Putin, trwa już trzy lata - powiedział prezydent Ukrainy podczas spotkania z amerykańskimi senatorami w Monachium. - To Rosja rozpętała wojnę na naszej ziemi, a my tej ziemi godnie bronimy - mówił prezydent.

Zełenski powiedział, że Ukraina "potrzebuje wsparcia silnego prezydenta Trumpa". Ostrzegał też prezydenta USA, że Putin "jest kłamcą". - Ja mu nie wierzę, gdy mówi o pokoju - dodał.

Zapowiedział, że spotka się z Putinem dopiero wtedy, gdy opracuje plan pokojowy z Trumpem. Podkreślił też istotną rolę krajów europejskich w negocjacjach pokojowych.

- Mieliśmy świetną rozmowę z prezydentem Trumpem i otrzymaliśmy propozycję co do inwestowania w krytyczne minerały Ukrainy. Mówiliśmy o tym bardzo dużo. Mówiłem, że trzeba chronić nasze zasoby - mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Monachium TVN24

"Mamy naprawdę silną armię, która może uczynić NATO silniejszym"

Odniósł się też do członkostwa Ukrainy w NATO. - To jest polityka, że Ukraina nie jest w NATO, ale to nie znaczy, że tego się nie da zmienić. My nie jesteśmy w NATO, ale mamy naprawdę silną armię, która może uczynić NATO silniejszym - powiedział Zełenski. - Jeśli mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa, to musimy znaleźć pieniądze dla większej armii dla Ukrainy i musimy zwiększyć armię w Europie - dodał.

Wcześniej nowy prezydent USA Donald Trump zasugerował, że podziela pogląd Rosji w sprawie członkostwa Ukrainy w Sojuszu. - Rosja przejęła całkiem spory kawałek terytorium (Ukrainy) i od pierwszego dnia, a tak naprawdę na długo przed prezydentem Putinem, (Rosjanie) mówili, że Ukraina nie może być w NATO. Mówili to bardzo stanowczo. Właściwie myślę, że to było to, co spowodowało początek wojny. I Biden to wiedział, i Zełenski to wiedział - mówił Trump.

Senator USA: jak powstrzymać Putina? Dać temu gościowi broń

Amerykański senator Lindsey Graham także stwierdził, że Putin jest kłamcą. Ostrzegał, że rosyjski dyktator nie zatrzyma się. - Jak powstrzymać Putina? Dać temu gościowi broni ile wlezie - powiedział senator, wskazując na Zełenskiego.

Lindsey Graham i Wołodymyr Zełenski w Monachium TVN24

- Zróbmy to porozumienie z minerałami. Jak podpiszemy, to Putin będzie miał przesr***, bo Trump będzie tego bronił - tłumaczył Graham, dodając, że Trump będzie bronił interesów Ameryki.

- Putin nie zatrzyma się, dopóki ktoś go nie powstrzyma, a Ukraińcy go zatrzymują - podkreślił. Graham mówił także, że "Ukraina musi być przy stole negocjacyjnym", a w Afganistanie popełniono błąd, że afgański rząd nie uczestniczył w negocjacjach. - W 2014 roku nie daliśmy Ukrainie tego, czego potrzebowała. Teraz zrobimy to lepiej - obiecał.

Senator USA: jak powstrzymać Putina? Dać temu gościowi broni, ile wlezie TVN24

Trump "spróbuje znaleźć sposób, żeby ta wojna zakończyła się prędzej niż później"

Senator odniósł się do niepokojów, które wywołała rozmowa prezydentów USA i Rosji. - Nie martwcie się tym, do kogo Trump dzwoni. Porozmawiamy o tym, jak do (...) do tego doszło. (...) Wszyscy ludzie martwiący się o rozmowy telefoniczne - gdzie byliście, kiedy trzeba było go powstrzymać? Dlaczego Putin nie uderzył, gdy Trump był prezydentem? Bo się Trumpa boi - mówił.

- Ukraińcy wzięli naszą broń i skopali im tyłki. Naprawdę jestem dumny z tego, że jesteście naszym sojusznikiem. (...) Nie ma dla mnie znaczenia, do kogo Trump dzwoni czy kiedy dzwoni. Ważne jest, jak się to zakończy. Prezydent Trump nie zrobi w Ukrainie tego, co stało się w Afganistanie. Spróbuje znaleźć sposób, żeby ta wojna zakończyła się prędzej niż później - powiedział amerykański polityk i zapewnił, że rozwiązanie zaproponowane przez Trumpa uniemożliwi kolejną inwazję.

Spotkanie Zełenskiego z amerykańskimi senatorami

Autorka/Autor:ek/gp

Źródło: TVN24