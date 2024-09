Oskarżeni to dowódca jednostki hakerskiej 29155 w GRU Jurij Denisow oraz jego podwładni Denis Denisenko, Dmitrij Gołoszubow, Władysław Borowkow i Nikołaj Korczagin.

Cyberataki

Jak pisze PAP, choć dokument nie wymienia państwa z nazwy, opis zdarzenia podobny jest do opublikowanego przez Microsoft raportu z ataku ransomware przeciwko polskim i ukraińskim firmom transportowym i logistycznym z tego samego okresu. Microsoft podał wówczas, że "atak wywołał pewne szkody".

Poza tym incydentem hakerzy mieli próbować włamywać się do sieci związanych z infrastrukturą w 26 państwach NATO , w tym do sieci amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA).

USA wyznaczają nagrody za hakerów

W związku z zarzutami Departament Stanu ogłosił w czwartek nagrodę do 10 milionów dolarów za informacje pozwalające ustalić tożsamość i miejsce przebywania członków cyberzespołu GRU. Informacje o nich przekazano też Interpolowi.

"To są naznaczeni ludzie. Wiemy, kim są. Są nagrody za ich głowy" - powiedział wiceszef resortu sprawiedliwości Matthew Olsen. "Jesteśmy na waszym tropie, dobraliśmy się do was i jesteśmy w waszym systemie" - dodał.