Amerykanie przeprowadzili ataki w Syrii. "Polowaliśmy i zabiliśmy naszych wrogów"

"Dzisiaj polowaliśmy i zabiliśmy naszych wrogów. Wielu. Będziemy to kontynuować" - napisał sekretarz obrony USA Pete Hegseth.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025 Rozwiń

Urzędnicy departamentu obrony przekazali agencji Reutera, że ataki dotknęły kilkudziesięciu celów tak zwanego Państwa Islamskiego w Syrii.

Atak na siły amerykańskie w Syrii

Naloty były odwetem za atak na personel amerykański. Tydzień temu siły USA zostały zaatakowane podczas misji "wsparcia trwających operacji antyterrorystycznych przeciwko IS w regionie". Według szefa resortu napastnik został zabity przez siły partnerskie USA. W wyniku tego zdarzenia zginęło dwóch żołnierzy i jeden cywilny tłumacz.

Amerykańscy żołnierze znaleźli się pod ostrzałem podczas wspólnego patrolu z siłami syryjskimi w centralnej części kraju - podała oficjalna krajowa agencja informacyjna Syrii SANA, cytowana przez stację CNN. Ewakuowani ranni mieli zostać przetransportowani do Al-Tanf, amerykańskiej bazy wojskowej we wschodniej Syrii, przy granicy z Irakiem.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział 13 grudnia "poważny odwet" przeciwko Państwu Islamskiemu. "Opłakujemy stratę trzech Wielkich Amerykańskich Patriotów w Syrii, dwóch żołnierzy i jednego cywilnego tłumacza. Modlimy się również za trzech rannych żołnierzy, którzy - jak właśnie potwierdzono - mają się dobrze. Był to atak ISIS na Stany Zjednoczone i Syrię, w bardzo niebezpiecznym regionie Syrii, który nie jest w pełni przez nich kontrolowany" - oświadczył Trump we wpisie na portalu Truth Social.

