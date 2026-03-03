"Wystarczyło jedno jego słowo". Dekady żelaznego uścisku

Ali Chamenei podczas świętowania siódmej rocznicy islamskiej rewolucji. Zdjęcie z 1986 roku

Plakaty i obrazy z jego podobizną widniały niemal wszędzie, prawie jak te ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, przywódcy islamskiej rewolucji. Ali Chamenei, który zginął w sobotnim ataku przeprowadzonym przez siły Izraela i USA, był nie tylko najwyższym przywódcą Iranu, ale też symbolem autorytarnej władzy.

Skalę społecznego podziału pokazują reakcje na jego śmierć. Jedni go opłakują i protestują po przeprowadzeniu ataków, inni wyszli na ulice świętować. Donald Trump nazwał go "jednym z najgorszych ludzi w historii".

Protest w Pakistanie po śmierci najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego. Zdjęcie z 2 marca Źródło: PAP/EPA/NADEEM KHAWER