Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

"Wystarczyło jedno jego słowo". Dekady żelaznego uścisku

Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Ali Chamenei podczas świętowania siódmej rocznicy islamskiej rewolucji. Zdjęcie z 1986 roku
Ali Chamenei podczas świętowania siódmej rocznicy islamskiej rewolucji. Zdjęcie z 1986 roku
Źródło: ESLAMI RAD/Gamma-Rapho via Getty Images
Nie porywał tłumów charyzmą, a mimo to przez dekady udało mu się utrzymać Iran w żelaznym uścisku. W kraju najwyższy przywódca Ali Chamenei brutalnie tłumił jakiekolwiek wyrazy sprzeciwu, na zewnątrz starał się rozszerzać wpływy Iranu i zawalczyć o regionalną dominację. Czy mu się to udało? Co po sobie pozostawia?Artykuł dostępny w subskrypcji

Plakaty i obrazy z jego podobizną widniały niemal wszędzie, prawie jak te ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, przywódcy islamskiej rewolucji. Ali Chamenei, który zginął w sobotnim ataku przeprowadzonym przez siły Izraela i USA, był nie tylko najwyższym przywódcą Iranu, ale też symbolem autorytarnej władzy.

Skalę społecznego podziału pokazują reakcje na jego śmierć. Jedni go opłakują i protestują po przeprowadzeniu ataków, inni wyszli na ulice świętować. Donald Trump nazwał go "jednym z najgorszych ludzi w historii".

Protest w Pakistanie po śmierci najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego. Zdjęcie z 2 marca
Protest w Pakistanie po śmierci najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego. Zdjęcie z 2 marca
Źródło: PAP/EPA/NADEEM KHAWER
Z tego artykułu dowiesz się:
  • Co zdecydowało o wyborze Chameneiego na najwyższego przywódcę Iranu?
  • Jak zdobył i utrzymał władzę przez cztery dekady?
  • Jakie były konsekwencje polityki zagranicznej Iranu pod rządami Chameneiego?
  • Jak oceniane jest jego dziedzictwo?
Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
WARSZAWA
imageTitle
Joshua o stanie swojego zdrowia po tragicznym wypadku
EUROSPORT
imageTitle
Polki utarły nosa faworytkom w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca na stacji paliw. To policjant
Poznań
Donald Trump
Trump: Chcą rozmawiać. Powiedziałem: za późno
Świat
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie
BIZNES
Teheran, Iran (03.03.2026)
Amerykańskie wojsko o "Epickiej Furii". Tyle celów miało zostać trafionych
RELACJA
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
WARSZAWA
Makieta wybranej koncepcji
Jest decyzja w sprawie "budowy stulecia"
Rzeszów
Mroźny poranek, mroźna noc
Gdzie nocą temperatura spadnie poniżej zera
METEO
Donald Trump
Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią
BIZNES
Władimir Putin
Zaskakująca reakcja Putina. "Co z wizerunkiem "wiarygodnego sojusznika"?
Świat
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Pociski spadają nawet w Dubaju. Ryzykowna decyzja Iranu
Sebastian Zakrzewski
Donald Trump
"Najgorszy scenariusz". Trump o Iranie
Świat
imageTitle
Barcelona liczy na cud w Pucharze Króla
RELACJA
Do tragedii doszło w tym budynku
Ciała dwóch mężczyzn w domu
Poznań
Akcja ratunkowa 280 metrów nad ziemią
Utknęli na wysokości 280 metrów. Nagranie mrozi krew w żyłach
Świat
Ben Gurion Airport in Tel Aviv
Ambasada USA wydała komunikat, nie jest w stanie ewakuować obywateli
Świat
Rzekomo trafiono amerykańskie obiekty wojskowe w Iraku
"Amerykańcom się oberwało"? Nie tak jak sugeruje nagranie
Gabriela Sieczkowska
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski (P) i minister spraw zagranicznych Rumunii Oana-Silvia Toiu (L)
Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj
BIZNES
Wypadek autokaru z pojazdem ciężarowym pod Konotopem
"Zobaczyłem autobus szkolny i pędzącą z góry ciężarówkę z naczepą"
Szczecin
imageTitle
Gracz Realu zerwał więzadło i łąkotkę. Mundial ma z głowy
Najnowsze
Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane z Korei Południowej
Całkowite zaćmienie Księżyca na zdjęciach i nagraniach
METEO
Robert Fico
Żartują z sobowtórki Roberta Ficy. Kim jest "królowa Słowacji"
Świat
imageTitle
Polak mistrzem świata. Czekaliśmy 53 lata
EUROSPORT
imageTitle
Głośne wybuchy i błyskawiczna ewakuacja z kortu
EUROSPORT
Klasa lekcyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Wyczuli gaz w szkole. Uczniowie na lekcjach zdalnych, wiadomo kiedy wrócą
Trójmiasto
Ładunek spadł z samochodu
Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem
WARSZAWA
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych
WARSZAWA
Brytyjski raper Justin Clarke-Samuel, "Ghetts"
Więzienie dla muzyka po wypadku w Londynie
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica