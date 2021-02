Merkel: Nawalny musi zostać natychmiast zwolniony

Wyrok w sprawie krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego jest bezprawny – oświadczyła we wtorek kanclerz Niemiec Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu zażądała zaprzestania przemocy wobec pokojowych demonstrantów w Rosji. Szef dyplomacji USA Antony Blinken zaapelował do Rosji, aby "natychmiast i bezwarunkowo" uwolniła opozycjonistę.

Międzynarodowe reakcje na skazanie Nawalnego

"Wzywam Rosję do wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań i natychmiastowego oraz bezwarunkowego uwolnienia go" - napisała na Twitterze.

Szef dyplomacji USA Antony Blinken zaapelował we wtorek do Rosji, aby "natychmiast i bezwarunkowo" uwolniła opozycjonistę.

"Ponawiamy apel do rządu rosyjskiego o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie pana Nawalnego, a także setek innych obywateli Rosji niesłusznie aresztowanych w ostatnich tygodniach za zwykłe korzystanie z przysługujących im praw, w tym prawa do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń" - podkreślił Blinken.

Również Kanada potępiała decyzję rosyjskiego sądu. "Wzywamy Rosję do uwolnienia wszystkich niesprawiedliwie zatrzymanych za korzystanie z przysługujących im praw" - dodano we wpisie opublikowanym na Twitterze przez resort dyplomacji tego kraju.

Nawalny skazany na kolonię karną

Sąd w Moskwie nakazał we wtorek, by wyrok 3,5 roku w zawieszeniu wobec Aleksieja Nawalnego, wydany w 2014 roku, zamienić na bezwzględne wykonanie kary, a więc pozbawienie wolności. Lider rosyjskiej opozycji spędził w 2014 roku 10 miesięcy w areszcie domowym, przez co rzeczywista kara to 2 lata i 8 miesięcy. Wyrok nie jest prawomocny, a adwokaci opozycjonisty zapowiedzieli złożenie apelacji. Mają na to 10 dni. Do czasu uprawomocnienia się wyroku Nawalny ma pozostać w areszcie śledczym.