"Rozumiecie, jak ważni byliście dla nas w tym trudnym okresie". Łukaszenka dziękuje rosyjskiej telewizji

Łukaszenka powiedział, że wspierana przez Kreml telewizja RT, wcześniej znana jako Russia Today, odegrała istotną rolę w pomocy białoruskim mediom państwowym w kontynuowaniu działalności, pomimo masowych odejść. - Rozumiecie, jak ważni byliście dla nas w tym trudnym okresie. To, co zademonstrowaliście technicznie, wasi informatycy, dziennikarze, korespondenci i tak dalej... i wasz szef. To jest dużo warte - powiedział przywódca Białorusi, dodając, że jest "wdzięczny za to wsparcie".