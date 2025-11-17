Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szef NATO o dywersji na kolei w Polsce: jesteśmy w kontakcie

Mark Rutte
Akty dywersji na kolei. Kierwiński: zabezpieczono materiał dowodowy, który pozwoli na zidentyfikowanie sprawców
Źródło: TVN24
Czekamy na wyniki śledztwa - skomentował krótko doniesienia o dwóch incydentach w Polsce, do jakich doszło na linii kolejowej prowadzącej z Warszawy w kierunku granicy z Ukrainą, sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

- Jesteśmy w bliskim kontakcie z polskimi władzami, ale w tym momencie musimy poczekać na wyniki prowadzonego dochodzenia - stwierdził w poniedziałek szef NATO, występując na konferencji prasowej w kwaterze głównej Sojuszu po spotkaniu z prezydentem Finlandii.

W poniedziałek rano premier Donald Tusk poinformował, że sobotni incydent niedaleko stacji Mika w powiecie garwolińskim na linii kolejowej Warszawa-Dęblin, "był aktem dywersji".

Eksplozja pod Miką

W niedzielę rano w rejonie wsi Mika niedaleko Dęblina maszynista jednego z pociągów zauważył uszkodzony fragment torowiska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało, że wyłamany został fragment szyn.

W nagraniu udostępnionym przez Rządowe Centrum Informacji szef rządu powiedział, że "eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu". Podkreślił, że to przez ten szlak kolejowy przebiega trasa transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy

Jak poinformował szef MSWiA na konferencji prasowej w poniedziałek popołudniu, "możemy potwierdzić, że ładunek został detonowany, wszystko na to wskazuje (...), za pośrednictwem przewodu."

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory

Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory

Polska
"Zadrżał cały budynek". Świadek o eksplozji na torach

"Zadrżał cały budynek". Świadek o eksplozji na torach

WARSZAWA

Incydent w Puławach

Służby badają także drugi incydent na tej samej linii kolejowej, który miał miejsce w niedzielę wieczorem pod Puławami. O nim poinformowano w poniedziałek.

Policjanci otrzymali informację o nagłym zatrzymaniu pociągu osobowego relacji Świnoujście-Rzeszów na tej samej linii kolejowej. Żaden z 475 pasażerów nie został poszkodowany. Jak ustalili policjanci, w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb, najprawdopodobniej przez uszkodzoną trakcję.

Kolejny incydent na torach. Służby na miejscu, premier publikuje nagranie
Dowiedz się więcej:

Kolejny incydent na torach. Służby na miejscu, premier publikuje nagranie

Lublin

Po pewnym czasie jedną z linii trakcyjnych udało się przywrócić do użytkowania, a kilka godzin później pasażerowie podróżujący trasą Świnoujście-Rzeszów mogli ruszyć dalej.

OGLĄDAJ: Jak działają i jak werbują szpiegów? Wydanie specjalne
pc

Jak działają i jak werbują szpiegów? Wydanie specjalne

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Udostępnij:
TAGI:
KolejNATOMark RutteBrukselaFinlandia
Czytaj także:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
"Kolejny element". PLK o incydentach na torach
Papież Franciszek w Kanadzie
Watykan zwraca artefakty rdzennej ludności Kanady
Świat
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
WARSZAWA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
BIZNES
imageTitle
Polacy poznali rywali w United Cup. Będzie okazja do rewanżu
EUROSPORT
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
WARSZAWA
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO
Duszniki-Zdrój
Awantura w restauracji z udziałem nowej burmistrz. Prokuratura zajęła się sprawą
Wrocław
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda usunął krzyż z sali urzędu. Jest wyrok w sprawie
Lublin
Incydent na torach kolejowych
Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory
zakupy, handel, wydatki, centrum handlowe, galeria handlowa, Arkadia
Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Świątek zamurowało. Tego dania lepiej jej nie podkradać
EUROSPORT
shutterstock_2511627201
Psycholodzy: chatboty i aplikacje wellness mogą szkodzić. Dlaczego?
Zdrowie
Muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego Stalagu 1B Hohenstein w Olsztynku - zdjęcie z 2015 roku
Kupił album o obozie jenieckim, miasto reaguje
Olsztyn
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
METEO
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
Ewa Żebrowska
Podejrzany o atak na taksówkarza to 18-letni Dominik P.
Chwalił się, że "pociął taksówkarza". Zarzuty i areszt za atak nożem
WARSZAWA
imageTitle
Dzielna walka Kurakowej w Lake Placid. Triumfatorka niezadowolona
Najnowsze
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
METEO
Ministerstwo Finansów
Kasa państwa pod kreską. Potężny deficyt
BIZNES
Jeffrey Epstein
Trump zmienia zdanie w sprawie akt Epsteina
Świat
Fragmenty niemieckiej rakiety V-2 wydobyte w Bliźnie
Tajna broń Hitlera znaleziona na Podkarpaciu
Rzeszów
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
"Wszystkie ręce na pokład", "nie dajmy się zastraszyć"
Ukraińska policja
Ukraińskie gwiazdy wycofują się z koncertu. W tle afera korupcyjna
Świat
imageTitle
Jakość na boisku, charakter w szatni. Tak rodzi się nowy lider kadry
EUROSPORT
shutterstock_2184208493
Imponująca wygrana w loterii
BIZNES
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Psycholog oskarżony o wykorzystywanie małoletniej
Wrocław
Prowadził mimo zakazu i pod wpływem alkoholu
Pijany wsiadł za kółko, miał trzy promile
WARSZAWA
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
Silne opady śniegu i deszczu, a do tego lód na drogach
METEO
Premier Donald Tusk przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa
Incydenty na torach. Godzina po godzinie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica