Przez lata grał policjanta w serialu, teraz pomógł ująć złodzieja

W środę 23 lipca Jeff Stewart, aktor znany z serialu "The Bill", pomógł policji w ujęciu mężczyzny przy Ocean Way w portowym mieście Southampton w południowej Anglii. Stewart, mieszkający w okolicy, zauważył, że funkcjonariusze podążają za mężczyzną, który - po dokonaniu kradzieży - próbował wsiąść na rower i uciec z miejsca zdarzenia. Ruszył więc na pomoc i unieruchomił go, uniemożliwiając ucieczkę. To pozwoliło funkcjonariuszom dokonać zatrzymania.

Policja o "koledze po fachu": ciągle ma to COŚ

"The Guardian", cytuje rzecznika miejscowej policji, który komentował, że "w pracy policjanta można spodziewać się niespodziewanego", ale to był na ich posterunku temat tygodnia. "Funkcjonariuszom w ujęciu złodzieja pomagał nie kto inny, jak policjant Reg Hollis" - żartował rzecznik. Jak dodał, choć Hollis "dawno temu przeszedł emeryturę na (serialowym) posterunku Sun Hill, to wciąż ma to COŚ".

Serial "The Bill" był emitowany na antenie stacji ITV w latach 1984-2010. Pokazywał prywatne i służbowe życie funkcjonariuszy z fikcyjnej dzielnicy Sun Hill we wschodnim Londynie.

29-latkowi, którego pomógł ująć aktor, postawiono zarzuty dokonania pięciu kradzieży, do których przyznał się w czwartek przed sądem rejonowym w Southampton. Został zwolniony za kaucją, wyrok w jego sprawie zostanie ogłoszony 29 sierpnia.