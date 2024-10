"Akt agresji". Tajwan reaguje po chińskich ćwiczeniach

Szef resortu obrony Tajwanu Wellington Koo przestrzega, że blokada powietrzno-morska kraju przez Chiny zostanie uznana za akt agresji. Minister odniósł się do ubiegłotygodniowych chińskich manewrów, które symulowały scenariusz odcięcia wyspy od świata.

- Jeśli naprawdę wprowadzona byłaby tak zwana blokada, która zgodnie z prawem międzynarodowym polega na zakazie lotu i żeglugi na danym obszarze, to zgodnie z rezolucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych jest to uważane za akt agresji - powiedział dziennikarzom minister obrony Tajwanu Wellington Koo w parlamencie, odnosząc się do rezolucji nr 3314.