Akcja służb na kontenerowcu. Uzbrojeni napastnicy w maszynowni

Plaże w Portugalii Źródło: Reuters

Według telewizji CNN Portugal, powołującej się na dowództwo marynarki wojennej, operacja komandosów miała miejsce po zgłoszeniu ze statku Odysseus płynącego pod banderą Liberii. Alert miał zawierać informację, że na jednostce doszło do próby porwania.

Uzbrojeni mężczyźni na statku

Dyspozytor portu w Portimao, który odebrał sygnał alarmowy ze statku, zawiadomił portugalską marynarkę wojenną, która w czwartek przejęła kontrolę nad jednostką.

Z informacji portugalskich mediów wynika, że kapitan statku wezwał pomoc po tym, jak w maszynowni uzbrojeni napastnicy wzięli za zakładników dwóch członków załogi.

Część portugalskich mediów utrzymuje, że zatrzymani na kontenerowcu terroryści pochodzą z Kolumbii.

