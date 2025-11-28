6500 samolotów "wymaga aktualizacji". Spodziewane są "zakłócenia w rozkładach lotów"

Koniec z ograniczeniami w ruchu lotniczym w USA Źródło: TVN24

Airbus w komunikacie o konieczności wdrożenia aktualizacji przekazał, że niedawny incydent z udziałem samolotu z linii A320 ujawnił, że intensywne promieniowanie słoneczne może uszkodzić dane kluczowe dla funkcjonowania systemów kontroli lotu.

Samoloty Airbus wymagają aktualizacji

"Airbus jest świadom tego, że zalecenia te spowodują zakłócenia w rozkładach lotów" - brzmi treść komunikatu cytowanego przez Reutersa.

Agencja, powołując się na źródła w branży lotniczej, podała, że "incydent, który jest powodem nieoczekiwanej naprawy" dotyczył lotu z Cancun w Meksyku do Newark w USA 30 października. Samolot amerykańskiej linii JetBlue musiał awaryjnie lądować w Tampie na Florydzie. Wcześniej nieoczekiwanie obniżył lot, wskutek czego rannych zostało kilka osób.

Francuski producent szacuje, że obecnie w eksploatacji jest około 11,3 tys. samolotów z rodziny A320, w tym 6,4 tys. z podstawowego modelu A320. Źródła branżowe informują, że polskie linie lotnicze LOT nie mają w swojej flocie tych maszyn.

Komunikat linii Wizz Air

"Wizz Air potwierdza, że część samolotów linii znajduje się wśród ponad 6500 maszyn z rodziny Airbus A320 na całym świecie, które - zgodnie z najnowszym komunikatem producenta - wymagają aktualizacji oprogramowania. Wizz Air niezwłocznie zaplanował niezbędne prace techniczne, aby w pełni wdrożyć wskazane rozwiązanie" - czytamy w nadesłanym przez węgierską linię komunikacie.

Dodano w nim, że "niektóre loty w nadchodzący weekend mogą zostać zakłócone". Wizz Air zapewnił przy tym, że "pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach w rozkładzie lotów".

Wizz Air to węgierska linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Eksploatuje flotę samolotów Airbus A320 i A321. W piątek linia lotnicza zaprezentowała swój 250. samolot. Jak poinformowano, docelowo ma to być 500 maszyn.

Problem w airbusach

Według źródeł branżowych, w przypadku około dwóch trzecich samolotów objętych aktualizacją oprogramowania, spowoduje to stosunkowo krótkie uziemienie, ponieważ linie lotnicze powrócą do poprzedniej wersji oprogramowania. Źródła podają, że setki samolotów objętych wycofaniem mogą również wymagać wymiany sprzętu, co grozi znacznie dłuższym czasem oczekiwania - podał Reuters.

Wkrótce po komunikacie Airbusa na całym świecie w powietrzu było około 3000 samolotów z rodziny A320.

Linie lotnicze American Airlines i węgierskie Wizz Air poinformowały, że zidentyfikowały już, które z ich samolotów będą wymagały aktualizacji oprogramowania. Linie lotnicze United Airlines stwierdziły, że nie dotyczy to ich samolotów. American Airlines w oświadczeniu podało, że około 340 z 480 samolotów A320 wymaga wymiany oprogramowania i spodziewa się, że większość tych napraw zostanie "zakończona dzisiaj i jutro", przy czym każda z nich zajmie około dwóch godzin.

Wydaje się, że jest to jedna z największych masowych akcji serwisowych w 55-letniej historii Airbusa, która ma miejsce kilka tygodni po tym, jak model A320 wyprzedził Boeinga 737 jako najczęściej dostarczany model - wskazał Reuters.

W biuletynie, do którego dotarła agencja, problem przypisano systemowi lotniczemu o nazwie ELAC (Elevator and Aileron Computer), który przekazuje polecenia z drążka sterowego pilota do sterów wysokości z tyłu samolotu. Te z kolei kontrolują nachylenie samolotu lub kąt pochylenia dziobu.

Rynek lotniczy w Polsce

W 2024 roku porty lotnicze w Polsce obsłużyły 59,2 mln pasażerów, o 7 mln (13,3 proc.) więcej niż w 2023 roku - podał Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Dodał, że wśród przewoźników najwięcej pasażerów w międzynarodowym ruchu regularnym w 2024 roku obsłużył Ryanair (17 mln, +1,9 mln pasażerów do 2023 r.), Wizz Air (11,5 mln, +935,2 tys.) oraz PLL LOT (7,7 mln, +468,6 tys.).

