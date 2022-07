Siergiej Ławrow w Afryce. "Guardian": kolejny front zmagań Zachodu z Rosją

W swej analizie korespondent "Guardiana" Jason Burke zauważył, że wielu afrykańskich przywódców odmówiło potępienia Rosji za jej agresję na Ukrainę w głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ z początku marca. Choć dokument został przyjęty większością 141 do 5, to niemal połowę z wstrzymujących się od głosu - 17 z 35 - stanowiły państwa afrykańskie, a jedno - Erytrea - opowiedziało się przeciwko. Równocześnie setki milionów Afrykańczyków stoją w obliczu rosnących cen żywności, a w niektórych przypadkach także poważnych jej niedoborów, w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie , która jest jednym z największych eksporterów zboża na świecie.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w swej podróży do Afryki stara się przekonać tamtejszych przywódców, a także - w znacznie mniejszym stopniu - społeczność afrykańskich państw, że to nie Moskwa odpowiada zarówno za wojnę, jak i kryzys żywnościowy - ocenił "Guardian". Ławrow docenił to, co nazwał "niezależną ścieżką" obraną przez państwa Afryki, które nie przyłączyły się do zachodnich sankcji przeciwko Rosji i "prób Stanów Zjednoczonych oraz ich europejskich satelitów, by (…) narzucić jednobiegunowy porządek świata".