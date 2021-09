Szef dyplomacji talibów o "pozytywnych reakcjach" na Islamski Emirat. "Bardzo niewiele negatywnych wypowiedzi"

Szef dyplomacji talibów o "pozytywnych reakcjach" świata na nowy rząd

- Chcemy utrzymywać dobre relacje ze społecznością międzynarodową, chcemy utrzymywać wzajemne relacje. Naszym żądaniem wobec społeczności międzynarodowej jest to, by nie wywierała już presji na Afgańczyków. Agresywna polityka nie przyniosła żadnego rezultatu przez 20 lat i nie przyniesie także w przyszłości. Powinniśmy iść w pozytywnym kierunku, obrać ścieżkę dyplomacji i współpracy gospodarcze. Pokój i dobrobyt Afganistanu przyniesie korzyści całemu światu – mówił Muttaki.

UNHCHR: coraz gorsza sytuacja Afganek mimo zapewnień talibów

Komisarz powiedziała, że bojownicy nie dotrzymali obietnicy udzielenia amnestii byłym urzędnikom oraz pracownikom służb bezpieczeństwa powiązanym z poprzednim rządem. Nie powstrzymują się także od tropienia swoich oponentów. Do ONZ dotarły także "wiarygodne" doniesienia o odwetowym zabijaniu członków armii afgańskiej. Bachelet wezwała Radę Praw Człowieka do wprowadzenia mechanizmów kontrolujących przestrzeganie praw człowieka w Afganistanie. - Powtarzam mój apel do Rady o podjęcie zdecydowanych i energicznych kroków współmiernych do skali tego kryzysu - podkreśliła