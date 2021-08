Ofensywa talibów w Afganistanie. Negocjatorzy udali się do pałacu prezydenckiego w Kabulu

Afgańskie ministerstwo spraw wewnętrznych podało w niedzielę rano, że talibowie zaczęli wkraczać z różnych kierunków do stolicy kraju, Kabulu. Rzecznik talibów przekazał, że otrzymali oni rozkaz, by pozostać u bram i nie wkraczać do miasta. Agencja AP podała, że negocjatorzy talibów udali się do pałacu prezydenckiego w Kabulu, by przygotować "przekazanie władzy".

Nieco wcześniej afgańscy urzędnicy podali, że talibowie zajęli Chost, stolicę prowincji o tej samej nazwie.

Rzecznik talibów oznajmił, że nie chcą oni krzywdzić ani zabijać "niewinnych afgańskich cywilów". - Nie chcemy, by nawet jeden afgański cywil został zraniony lub zabity, gdy przejmiemy kontrolę, ale nie ogłosiliśmy zawieszenia broni - powiedział Reutersowi przedstawiciel talibów.

Przywódcy talibów przebywający w Katarze nakazali zezwolenie wszystkim, którzy chcą, na wyjazd z miasta. Wezwali kobiety w Kabulu, by schroniły się w bezpiecznych miejscach.

Urzędnik NATO przekazał Reuterowi, że część personelu z Unii Europejskiej ewakuowano do "bezpiecznego miejsca" w Kabulu.

Rozmowy o "pokojowym poddaniu Kabulu"

Agencja TASS pisze, że afgański rząd podjął negocjacje z talibami o pokojowym przekazaniu władzy. Wkrótce potem rzecznik talibów oznajmił, że trwają zabiegi o "pokojowe poddanie Kabulu". Kancelaria prezydenta Afganistanu Aszrafa Ghaniego poinformowała na Twitterze, że siły rządowe "mają sytuację pod kontrolą". Agencja Reutera poinformowała, że Ghani prowadzi pilne rozmowy z przedstawicielami władz USA i NATO.

Pełniący obowiązki szefa MSW Afganistanu Abdul Sattar Mirzakwal powiedział, iż nie będzie szturmu Kabulu, a zmiana rządu odbędzie się pokojowo.

Przedstawiciel talibów oznajmił, że siły regularnej armii afgańskiej mają pozwolenie, by "wrócić do domu". Talibowie obiecują ponadto "amnestię" dla osób pracujących dla rządu.

Jedynym sposobem na opuszczenie kraju jest wylot z lotniska w Kabulu

Talibowie kontrolują już wszystkie przejścia graniczne a Afganistanie, jedynym sposobem na opuszczenie kraju jest wylot z lotniska w Kabulu. Wielu ludzi ucieka samochodami z afgańskiej stolicy, co powoduje duże korki. Agencja Reutera podała wcześniej, że niektórzy ludzie porzucali swoje pojazdy i szli na lotnisko pieszo.

Kabul Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

Resort spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii poinformował, że podjął kroki, by zapewnić Brytyjczykom i innym osobom, które mają do tego prawo, bezpieczny transport z Afganistanu do Zjednoczonego Królestwa. W związku z sytuacją w Afganistanie zwołana zostanie w przyszłym tygodniu, mimo letniej przerwy, sesja brytyjskiego parlamentu - podaje telewizja Sky News.

Ewakuacja ambasady USA

Mimo że w niektórych miejscach afgańska armia miała wsparcie amerykańskiego lotnictwa, w ciągu kilku dni talibowie przejęli kontrolę nad większością stolic afgańskich prowincji, w tym nad czwartym co do wielkości, strategicznie ważnym miastem w kraju Mazar-i-Szarif, a w niedzielę rano opanowali bez walki Dżalalabad, stolicę prowincji Nangarhar, kluczowe miasto na wschodzie kraju. Przejęli też kontrolę nad drogami łączącymi kraj z Pakistanem.

W związku z ofensywą talibów w niedzielę w Kabulu rozpoczęła się ewakuacja ambasady USA. Na dachu budynku widać było lądujące śmigłowce CH-47 Chinook, transportujące dyplomatów, a w budynku niszczono wrażliwe dokumenty - podaje AP.

Ewakuacja ambasady USA w Afganistanie AP Photo/Rahmat Gul

Wycofanie amerykańskich wojsk

Prezydent USA Joe Biden polecił w sobotę wysłać dodatkowy kontyngent. Ewakuowani będą amerykańscy dyplomaci i Afgańczycy, którzy pracowali dla sił USA. Łącznie wysłanych ma być do tego kraju około pięciu tysięcy żołnierzy.

Podjęta w trybie pilnym decyzja wysłania kilku tysięcy żołnierzy odzwierciedla tragiczną sytuację afgańskich wojsk rządowych przegrywających z talibami, którzy kontynuują ofensywę w kierunku stolicy - Kabulu. Ponadto budzi to wątpliwości, co do szans na wycofanie amerykańskiego kontyngentu zgodnie z planem - ocenia Associated Press.

Biden chce oficjalnie zakończyć misję wojskową USA w Afganistanie już 31 sierpnia, wycofując się tym samym z konfliktu zbrojnego, który zapoczątkowały ataki terrorystyczne Al-Kaidy na USA 11 września 2001 roku.

Autor:pp/kg

Źródło: PAP