Amerykański transportowiec ewakuował 823 osoby z lotniska z Kabulu

W niedzielę, po wkroczeniu talibów do Kabulu, z miasta próbowały uciec tysiące osób. Gromadzili się na płycie lotniska. Na pokład samolotu transportowego C-17 lecącego do Kataru weszły setki Afgańczyków. Do wnętrza maszyny dostali się przez opuszczoną do połowy rampę.