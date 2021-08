Ambasador Rosji o perspektywach współpracy z talibami. "Wall Street Journal" o relacjach nowego reżimu z Iranem

- Talibowie są otwarci na nasz udział w gospodarce, w tym w zagospodarowaniu kopalin. To jest pytanie do naszego biznesu - oświadczył Dmitrij Żyrnow. Według rosyjskiego dyplomaty, talibowie są zainteresowani pokojową granicą z Azją Centralną, tak aby nawiązywać handel i współpracę gospodarczą.

Niekonfliktowe relacje

Za plus przy ewentualnych inwestycjach eksperci cytowani przez "Wiedomosti" uważają niekonfliktowe relacje Moskwy z talibami. Jednak sceptycznie oceniają możliwość udziału Rosji w gazociągu z Turkmenistanu do Indii przez terytorium Afganistanu i Pakistanu. Rola Rosji może się w tym projekcie ograniczyć do dostarczania rur - powiedział dziennikowi orientalista i ekonomista Dan Potocki. Zdaniem innego eksperta, Siergieja Diemidienki, udział Rosji utrudniałyby w tym projekcie niełatwe relacje Moskwy z Aszchabadem.