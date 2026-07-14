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Świat

Afera korupcyjna w Hiszpanii. Brat premiera skazany

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Hiszpania. David Sanchez przed sądem w Badajoz (09.06.2026)
Uczestnicy rozprawy Davida Sancheza wychodzą z sądu w Badajoz
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: JERO MORALES/PAP
Sąd skazał Davida Sancheza, brata premiera Hiszpanii, na dziewięć lat zakazu sprawowania funkcji publicznych. Sprawa dotyczy nadużycia władzy i handlu wpływami. Oprócz brata szefa rządu, w sprawie skazano też byłego regionalnego szefa rządzącej partii PSOE.

Proces toczył się od końca maja przed sądem w Badajoz w Estremadurze. Dotyczył zatrudnienia Davida Sancheza, brata premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, w 2017 roku w radzie prowincji. Agencja EFE przekazała, że Sanchez został we wtorek skazany przez sąd na dziewięć lat zakazu sprawowania funkcji publicznych. Od wyroku przysługuje odwołanie.

David Sanchez w sądzie w Badajoz
David Sanchez w sądzie w Badajoz
Źródło zdjęcia: BALLESTEROS/POOL/PAP

W tej samej sprawie taki sam wyrok usłyszał także były przewodniczący Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) w Estremadurze, Miguel Angel Gallardo.

Oskarżyciele publiczni domagali się dla Sancheza i Gallardo sześciu lat więzienia. Jak twierdzą, stanowisko w regionalnym rządzie zostało stworzone specjalnie dla brata premiera, proces rekrutacyjny był fikcją, a jego nieobecności w miejscu pracy nie były kontrolowane.

Kolejne procesy w sprawach korupcyjnych

Na proces czeka również żona premiera Sancheza, Begona Gomez, której przedstawiono między innymi zarzuty o handel wpływami i korupcję. Były minister transportu w rządzie Sancheza, Jose Luis Abalos, został w czerwcu skazany za korupcję na 24 lata więzienia.

Ponadto toczy się postępowanie wobec Santosa Cerdana, byłego bliskiego współpracownika Sancheza w PSOE. Śledztwem objęty został również sojusznik Sancheza, były premier Jose Luis Rodriguez Zapatero, w związku z zarzutami o handel wpływami, udział w organizacji przestępczej oraz fałszowanie dokumentów.

Szef rządu oświadczył w parlamencie pod koniec czerwca, że nie wiedział o przypadkach korupcji w swojej partii, a gdyby wiedział, nigdy by ich nie tolerował. Oskarżył opozycję o "tworzenie wrażenia powszechnej korupcji".

Korupcja jest stałym problemem w Hiszpanii. W 2018 roku jedna z największych afer korupcyjnych w historii kraju, znana jako afera Guertel, przyczyniła się do upadku rządu Mariano Rajoya z Partii Ludowej, co zapoczątkowało trwające do dziś rządy PSOE.

Źródło: PAP
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Tagi:
HiszpaniaPedro SanchezkorupcjaJose Luis Zapatero
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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