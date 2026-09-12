Świat Adam Bielan nowym szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Oprac. Filip Czerwiński |

Spotkanie klubu Rozwoju Plus Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Wybory szefa ECR odbyły się w sobotę na kongresie ugrupowania w Dubrowniku w Chorwacji. Adam Bielan powiedział po wyborze, że pod jego kierownictwem najważniejszym celem ECR będzie sukces w wyborach europejskich, które odbędą się za dwa i pół roku.

Jak zauważył Bielan, już w tę niedzielę są wybory w Szwecji, w których ECR liczy na wygraną swoich członków - Szwedzkich Demokratów. Dwie partie członkowskie ECR wystartują też wkrótce w wyborach na Łotwie.

- Jesteśmy obecnie czwartą grupą w Parlamencie Europejskim pod względem liczby europosłów. Chcemy być jeszcze większą frakcją. (...) W przyszłym roku odbędzie się seria kolejnych ważnych wyborów - we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii i wreszcie w Polsce. Liczymy, że konserwatyści utrzymają władzę we Włoszech i dojdą do władzy w Hiszpanii i w Polsce - zaznaczył nowy lider ECR.

Adam Bielan zwrócił uwagę, że on sam jest członkiem partii ECR od momentu jej powstania. - Byłem jednym z założycieli ECR. Mój podpis figuruje pod tzw. deklaracją praską, która powoływała do istnienia ECR 17 lat temu, więc jest to dla mnie oczywiście wzruszający moment - oświadczył.

Bielan zastępuje Morawieckiego

W lipcu z kierowania partią ECR zrezygnował były premier Mateusz Morawiecki, tłumacząc to koniecznością skupienia się na sytuacji politycznej w Polsce. Było to w czasie, kiedy on sam i członkowie jego stowarzyszenia - Rozwój Plus - de facto wychodzili z PiS.

Po jego rezygnacji funkcję pełniącego obowiązki przewodniczącego objął włoski europoseł Carlo Fidanza z partii Fratelli d’Italia (Bracia Włosi). Fidanza rozpoczął następnie procedurę wyboru nowego przewodniczącego. Przed Morawieckim przewodniczącą ECR była obecna premier Włoch, Giorgia Meloni.

Mateusz Morawiecki i Adam Bielan na konferencji prasowej. Zdjęcie z 27 maja 2024 roku Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

ECR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) to europejska rodzina polityczna zrzeszająca partie konserwatywne. Do najważniejszych członków należą Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Bracia Włosi (Fratelli d'Italia), Szwedzcy Demokraci, czeska Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) oraz rumuński Sojusz na rzecz Unii Rumunów (AUR).