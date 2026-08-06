33-latek zatrzymany w Niemczech. Zarzut szpiegostwa
33-letni obywatel Ukrainy miał gromadzić informacje na terenie zakładów firmy zbrojeniowej w południowych Niemczech w celach sabotażowych - podali niemieccy śledczy. Został zatrzymany przez służby w niedzielę. Informację o zdarzeniu prokuratura przekazała w czwartek przed południem.
Mężczyzna jest podejrzewany o działanie w charakterze agenta na rzecz obcego wywiadu - poinformowano. Nie sprecyzowano, o jaki kraj chodzi.
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Źródło: Reuters