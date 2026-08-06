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Świat

33-latek zatrzymany w Niemczech. Zarzut szpiegostwa

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Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa w celu dokonania akcji sabotażowej - przekazała niemiecka prokuratura.

33-letni obywatel Ukrainy miał gromadzić informacje na terenie zakładów firmy zbrojeniowej w południowych Niemczech w celach sabotażowych - podali niemieccy śledczy. Został zatrzymany przez służby w niedzielę. Informację o zdarzeniu prokuratura przekazała w czwartek przed południem.

Mężczyzna jest podejrzewany o działanie w charakterze agenta na rzecz obcego wywiadu - poinformowano. Nie sprecyzowano, o jaki kraj chodzi.

Artykuł aktualizowany.

Źródło: Reuters
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Tagi:
NiemcyUkraińcyWojna w Ukrainie
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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