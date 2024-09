Zamieszki po meczu w Tarnobrzegu. Kibole zdewastowali sektor gości i toalety

Policja wylegitymowała 417 osób, jedną zatrzymała

Łącznie wylegitymowanych zostało 417 osób. - Wszyscy chuligani, którzy dewastowali to mienie, będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej - dodała mundurowa.

Straty wyniosły 120 tys. zł

Prezes Siarki Tarnobrzeg Dariusz Dziedzic w rozmowie z reporterem TVN24 przyznał, że przed meczem docierały do niego sygnały, że podczas meczu może dojść do zamieszek, stąd też status meczu zmieniono na spotkanie podwyższonego ryzyka, ale jak podkreślił, nikt nie spodziewał się, że zamieszki będą miały tak dużą skalę.

Prezes Siarki Tarnobrzeg zaznaczył, że klub Sandecja Nowy Sącz autoryzował swoich kibiców i powinien wziąć odpowiedzialność za to co się stało. Dodał też, że jeżeli kluby nie dojdą do porozumienia, sprawa zostanie zgłoszona do Piłkarskiego Sądu Polubownego przy PZPN.