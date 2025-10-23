Logo strona główna
Rzeszów

Samochód w krzakach, w środku ciało. Wyniki sekcji zwłok

Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie
Powiat krośnienski na Podkarpaciu
Źródło: Google Maps
Mężczyzna, którego ciało znaleziono w samochodzie w miejscowości Zalesie na Podkarpaciu, zmarł z przyczyn naturalnych - przekazał Krzysztof Zdunek, szef Prokuratury Rejonowej w Krośnie.

Sekcja zwłok odbyła się w środę, 22 października. Jak przekazał nam Krzysztof Zdunek, szef Prokuratury Rejonowej w Krośnie, mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. - Przyczyną śmierci był zator płucny - powiedział nam.

Ciało mężczyzny znaleziono w niedzielę (20 października) około godziny 18. Dyżurny policji otrzymał wówczas zgłoszenie o mężczyźnie znajdującym się w zamkniętym samochodzie.

Po przyjeździe służb na miejsce stwierdzono, że mężczyzna nie daje oznak życia.

Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie
Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie
Źródło: Krosno112.pl

Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Krośnie. Śledztwo w tej sprawie toczy się z artykułu 155 Kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krosno112.pl

PodkarpaciePolicjaKrosnoProkuratura
