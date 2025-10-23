Samochód w krzakach, w środku ciało. Wyniki sekcji zwłok

Powiat krośnienski na Podkarpaciu Źródło: Google Maps

Sekcja zwłok odbyła się w środę, 22 października. Jak przekazał nam Krzysztof Zdunek, szef Prokuratury Rejonowej w Krośnie, mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. - Przyczyną śmierci był zator płucny - powiedział nam.

Ciało mężczyzny znaleziono w niedzielę (20 października) około godziny 18. Dyżurny policji otrzymał wówczas zgłoszenie o mężczyźnie znajdującym się w zamkniętym samochodzie.

Po przyjeździe służb na miejsce stwierdzono, że mężczyzna nie daje oznak życia.

Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie Źródło: Krosno112.pl

Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Krośnie. Śledztwo w tej sprawie toczy się z artykułu 155 Kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.