Ciało mężczyzny w zamkniętym samochodzie

Jak poinformowała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie, zwłoki znaleziono w niedzielę, 20 października około godziny 18. Dyżurny policji otrzymał wówczas zgłoszenie o mężczyźnie znajdującym się w zamkniętym samochodzie.

Po przyjeździe służb na miejsce stwierdzono, że mężczyzna nie daje oznak życia. - Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań - przekazała rzeczniczka.

W środę sekcja

Na środę, 22 października, zaplanowano oględziny oraz sekcję zwłok z udziałem biegłego lekarza. Czynności mają pozwolić na ustalenie przyczyny i okoliczności śmierci.

Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci - czynu określonego w art. 155 Kodeksu karnego.