Rzeszów Pilot śmigłowca zerwał linię energetyczną i odleciał

Tarnobrzeg Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

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Do zdarzenia doszło przed godziną 15 w poniedziałek na ulicy Chemicznej w Tarnobrzegu, w pobliżu Zakładów Chemicznych Siarkopol.

Agnieszka Wilk, oficer prasowa tarnobrzeskiej policji, przekazała, że zerwana linia nie była pod napięciem.

- Ze zgłoszenia wynikało, że pilot wylądował, jednak po chwili odleciał. Trwają czynności mające na celu ustalenie jego danych oraz wyjaśnienie dokładnych okoliczności zdarzenia - poinformowała i dodała, że o sprawie powiadomiono Państwową Komisję Wypadków Lotniczych.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Stacja RMF FM informuje, że najprawdopodobniej był to cywilny śmigłowiec Robinson.