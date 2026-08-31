Pilot śmigłowca zerwał linię energetyczną i odleciał
Do zdarzenia doszło przed godziną 15 w poniedziałek na ulicy Chemicznej w Tarnobrzegu, w pobliżu Zakładów Chemicznych Siarkopol.
Agnieszka Wilk, oficer prasowa tarnobrzeskiej policji, przekazała, że zerwana linia nie była pod napięciem.
- Ze zgłoszenia wynikało, że pilot wylądował, jednak po chwili odleciał. Trwają czynności mające na celu ustalenie jego danych oraz wyjaśnienie dokładnych okoliczności zdarzenia - poinformowała i dodała, że o sprawie powiadomiono Państwową Komisję Wypadków Lotniczych.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Stacja RMF FM informuje, że najprawdopodobniej był to cywilny śmigłowiec Robinson.
Źródło: tvn24.pl