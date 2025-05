Pociąg potrącił i przejechał nad 16-latkiem, maszynista pojechał dalej

Tarnobrzeg (Podkarpacie) Źródło: Google Earth

16-latek cudem uniknął śmierci po tym, jak został potrącony przez pociąg na stacji kolejowej w Tarnobrzegu. Skład przejechał nad chłopakiem, a maszynista, prawdopodobnie nieświadomy sytuacji, pojechał dalej. W sprawie wypadku toczy się śledztwo.

W poniedziałek przed godziną 16 na stacji kolejowej w Tarnobrzegu doszło do groźnego wypadku. 16-letni mieszkaniec Sandomierza został potrącony przez pociąg relacji Rzeszów Główny – Stalowa Wola Południe.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, nastolatek podczas przechodzenia na drugą stronę stacji prawdopodobnie wbiegł wprost przed jadący pojazd. Po zderzeniu upadł na tor i wpadł pod pociąg, który nad nim przejechał.

Do zdarzenia doszło na stacji kolejowej w Tarnobrzegu

Na maszynistę czekali policjanci

"Mieszkaniec Sandomierza trafił do szpitala, gdzie pozostał na leczeniu. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - czytamy w komunikacie tarnobrzeskiej policji.

Maszynista najprawdopodobniej nie zauważył, że potrącił człowieka. Nie zatrzymując się, pojechał dalej w kierunku Stalowej Woli. Tam czekali na niego policjanci, którzy sprawdzili, czy pracownik jest pod wpływem alkoholu. Był trzeźwy.

Ranny nastolatek może mieć kłopoty

Jak poinformowała tvn24.pl podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, rzeczniczka tarnobrzeskiej policji, w tej sprawie zostało wszczęte śledztwo z artykułu 177 kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy spowodowania wypadku, za co grozi nawet więzienie.

Jednak najprawdopodobniej to nie maszynista będzie mieć kłopoty. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że to 16-latek przyczynił się do tej sytuacji - powiedziała nam podinsp. Jędrzejowska-Wrona.