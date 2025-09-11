Na liczniku miał prawie 200 km/h. "Spieszył się na sprawdzian"

Tarnobrzeg (Podkarpacie) Źródło: Google Earth

We wtorek (9 września) po godzinie 9. na ulicy Wisłostrada w Tarnobrzegu policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę bmw. Za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Jak podała policja, młody kierowca w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 kilometrów na godzinę pędził z prędkością 192 km/h.

19-latek pędził bmw prawie 200 kilometrów na godzinę. Policjantom tłumaczył, że spieszy się na sprawdzian z matematyki Źródło: KMP Tarnobrzeg

"Szybko wyszło na jaw, że młody kierowca przekroczenia prędkości dopuścił się w warunkach recydywy. W lipcu tego roku również popełnił to wykroczenie. 19-latek poniósł konsekwencje - otrzymał mandat w wysokości pięć tysięcy złotych i 15 punktów karnych" - przekazała tarnobrzeska policja.

Brawura, a w szczególności lekceważenie przepisów związanych z przekraczaniem prędkości, to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych - przestrzegają funkcjonariusze. "Kierowco, noga z gazu!" - apelują.