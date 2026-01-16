Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Dziennikarka zginęła w wypadku. Prokuratura powołuje biegłych

Wypadek na S19 w Jeżowem
Jeżowe w województwie podkarpackim
Źródło: Google Earth
Biegli opracują kompleksową opinię na temat przyczyn i przebiegu wypadku drogowego, w którym zginęły trzy osoby, między innymi dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk. Prokuratura Rejonowa w Nisku właśnie powołała w tym celu zespół ekspertów.

Prokurator rejonowy w Nisku (woj. podkarpackie) Piotr Walkowicz poinformował w piątek, że prokuratura zgromadziła już kompletny materiał dowodowy "który powinien umożliwić biegłym: medykowi sądowemu oraz rekonstruktorowi wypadków drogowych" wydanie kompleksowej opinii, która "odpowie na wszystkie pytania, na które odpowiedź chcielibyśmy uzyskać".

Dodał, że do opracowania tej opinii zostały wybrane: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, jako pracownia badania wypadków drogowych, oraz Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

- Te dwie instytucje mają wydać jedną kompleksową opinię dotyczącą przyczyn i przebiegu wypadku drogowego, w tym odpowiedzieć na pytanie czy doznane obrażenia skutkujące śmiercią ofiar stanowiły następstwo wypadku komunikacyjnego - poinformował Walkowicz.

Prokurator: trzeba uzbroić się w cierpliwość

Dodał, że prokuratura przesłała biegłym całość zgromadzonego w toku śledztwa materiału dowodowego, w tym m.in. opinie sądowo-lekarskie dotyczące sekcji zwłok, opinie specjalistyczne nt. materiału biologicznego zabezpieczonego w trakcie badań sekcyjnych, opinie dotyczące stanu technicznego pojazdów i rejestratora zapisu toru oraz przebiegu jazdy samochodów uczestniczących w wypadku, a także relacje świadków.

Zaznaczył, że od treści tej opinii zależy ocena zebranego materiału i podjęcie merytorycznych decyzji końcowych w sprawie.

- Ta opinia jest dla nas kluczowym dowodem wskazującym na przyczynę, przebieg wypadku i wtedy, po uzyskaniu tej opinii, prokurator będzie mógł dokonać oceny karno-prawnej całości materiału i wyciągnąć wnioski dotyczące ewentualnej odpowiedzialności karnej, jeśli materiał dowodowy na to pozwoli - zaznaczył prokurator.

Dopytywany, kiedy taka opinia zostanie przygotowana, odpowiedział, że trudno mówić o konkretnym terminie, ale "na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość".

- Wypadek jest złożony, zadaliśmy wiele pytań, więc na pewno biegli będą musieli przeprowadzić swoje badania, szczegółowo zapoznać się z aktami, przygotować swoją opinię i skonsultować ją wzajemnie, bo są dwa instytuty badawcze, które mają razem ze sobą zrobić opinię tak zwaną kompleksową, więc musimy na tę opinię poczekać – powiedział prokurator Walkowicz.

Śmierć dziennikarki

Do wypadku, w którym zginęła dziennikarka, doszło we wrześniu 2025 na drodze ekspresowej S19, na wysokości miejscowości Jeżowe (Podkarpackie). Czarna skoda, której pasażerką była Katarzyna Stoparczyk, uderzyła w tył białej skody. Na miejscu zginęli pasażerowie obu aut. Trzy kolejne osoby - kierowcy oraz pasażer jednego z samochodów - zostały ranne i trafiły do szpitala. W grudniu w szpitalu zmarł 61-letni kierowca białej skody i tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do trzech.

Wszystkie osoby, które uczestniczyły w wypadku, nie tylko kierowcy, zostały zbadane na obecność alkoholu w organizmie. Wszyscy byli trzeźwi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trzecia ofiara śmiertelna tragicznego wypadku z udziałem Katarzyny Stoparczyk

Trzecia ofiara śmiertelna tragicznego wypadku z udziałem Katarzyny Stoparczyk

Nowe informacje z prokuratury o wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk

Nowe informacje z prokuratury o wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk

Dziennikarka, pisarka, Mistrzyni Mowy Polskiej

Katarzyna Stoparczyk z wykształcenia była muzykiem instrumentalistą, absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Popularność zyskała, współprowadząc z Wojciechem Mannem w TVP2 telewizyjny program rozrywkowy "Duże dzieci". Później w TVP2 była jednym z gospodarzy programu "Pytanie na śniadanie".

Była też wieloletnią dziennikarką Programu III Polskiego Radia. Prowadziła tam m.in. audycje "Zagadkowa niedziela" i "Myślidziecka 3–5–7".

Stoparczyk była także autorką książek, m.in.: "Politycy w piaskownicy" – rozmowy z dziećmi o polityce i świecie dorosłych, "Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk" – inspirujące spotkania z artystami i twórcami oraz "Franciszek Pieczka. Portret intymny" – rzecz o wybitnym aktorze.

W 2018 r. przyznano jej tytuł Mistrza Mowy Polskiej.

Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk

Polska
OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Nisku

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiDrogi w PolscePolicja
Czytaj także:
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Nie mogą być jak dziki zachód". Wchodzą nowe reguły gry
METEO
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Odpowiedzą za sabotaż na rzecz Rosji
WARSZAWA
telefon szpieg hacker
Awaria popularnej platformy
BIZNES
shutterstock_2209876841
Pacjenci pod respiratorami obawiają się o ciągłość leczenia. "To nie są abstrakcyjne liczby"
Piotr Wójcik
Carney - Xi Jinping
Kanada i Chiny wznawiają dialog. Nowa umowa handlowa
BIZNES
Wypadek w Markach
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu
WARSZAWA
Malowany koń dla WOŚP-u
"Będzie wyjątkowy do końca świata i jeden dzień dłużej". Unikatowa rzeźba na aukcji WOŚP
WOŚP 2026
Radosław Sikorski
Sikorski: ambasador RP sprawdzi, czy nie ma potrzeby założenia konsulatu na Grenlandii
Polska
46 min
2016 rok shutterstock_328969724
Ostatni rok niewinności? Oto, dlaczego wasze media społecznościowe oszalały
I co teraz?
shutterstock_2723212197_1
Bawili się na śniegu. Opiekunka zauważyła, że zniknęły dwie dziewczynki
Poznań
Ferie zimowe, śnieg
Nadciąga pochód siarczystego mrozu
METEO
pap_20251230_0SH
Nowy trend. Polska w europejskiej czołówce
BIZNES
Konferencja Polski 2050 w Warszawie
Polska 2050 "pęknięta na pół". Kulisy walki o władzę
Patryk Michalski
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Cztery kobiety i niemowlę trafiły do szpitala
Łódź
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt
WARSZAWA
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Związek piłkarski zawiesił działacza podejrzanego o gwałty
WARSZAWA
Sidney Polak
Zwolnieni z T.Love, właśnie wydali nowy utwór
Kultura i styl
Czujki dymu
To niewielkie urządzenie może uratować życie. Rozdają czujki czadu
Wrocław
Quiz na piątek. Karol Nawrocki
Czołem kibice quizów! Trudne pytania o mijający tydzień
Quizy
Sprzęt od WOŚP
Sprzęt nie jest na zawsze. Dlatego WOŚP gra dalej
WOŚP 2026
Dziki w Olsztynie
Dziki weszły na tory, sparaliżowały ruch tramwajów. Nagranie
Olsztyn
hipo
Władze zamknęły słynny park
METEO
Kimi Onoda
"Jeśli nóż leży na stole, możesz użyć go do gotowania albo do zranienia kogoś"
BIZNES
22-latek trafił na trzy miesiące do aresztu
Dusił kierowcę, bo chciał odjechać jego autem
Białystok
imageTitle
Rodzina Goczałów nadal świetnie radzi sobie w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Niemieccy wojskowi na Grenlandii. Sprawdzą, czy "Arktyka jest bezpieczna"
Świat
Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
Świat
Przyznał się do zabójstwa
Zabił partnera matki, bo nie akceptował ich związku
Lublin
cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Połowa dorosłych Polaków ma ten problem z "cichym zabójcą"
Anna Bielecka
Posiedzenie Sejmu
Najnowszy sondaż partyjny
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica