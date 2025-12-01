Uderzył w drzewo. Kierowca pijany, pasażer nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę przed północą na ulicy Langiewicza w Rzeszowie.
Mercedesem kierował 20-latek z Tadżykistanu. Policjanci wstępnie ustalili, że mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość. "Na przejeździe kolejowym stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawo i uderzył w przydrożne drzewo" – opisują.
Jeden z pasażerów zginął na miejscu. Drugi razem z kierowcą został z obrażeniami przewieziony do szpitala. Kierujący samochodem 20-latek miał 2,3 promila alkoholu w organizmie.
Autorka/Autor: wini/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Podkarpacka policja