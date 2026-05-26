Śmiertelny wypadek w Przemyślu. Zderzenie karetki z samochodem osobowym
- Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego, do którego doszło przed godziną dziewiątą na skrzyżowaniu Alei Wolności z ulicą Zadworzańską w Przemyślu - przekazała mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
Jak dodała, w zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym, natomiast dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania.
Wiadomo, że kierujący karetką pogotowia był trzeźwy.
Odcinek w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdny, służby kierują na objazdy.
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: tvn24.pl