- Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego, do którego doszło przed godziną dziewiątą na skrzyżowaniu Alei Wolności z ulicą Zadworzańską w Przemyślu - przekazała mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Jak dodała, w zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym, natomiast dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania.

Wiadomo, że kierujący karetką pogotowia był trzeźwy.

Odcinek w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdny, służby kierują na objazdy.

