Ze skarpy do wody. Auto wyciągnęli strażacy

Furgonetka stoczyła się do zbiornika wodnego Besko w okolicy Odrzechowej Źródło: OSP KSRG Sieniawa

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (16 czerwca). W miejscowości Odrzechowa w powiecie sanockim samochód stoczył się ze skarpy do Jeziora Sieniawskiego, do zbiornika retencyjnego Besko.

Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe oraz strażaków z powiatu sanockiego, krośnieńskiego i z Jasła, w tym specjalistyczną grupę wodno-nurkową.

Samochód stoczył się do wody Źródło: OSP KSRG Sieniawa

Okazało się, że auto utknęło na głębokości kilkunastu metrów. Na szczęście nie było w nim żadnych ludzi. Kierowca zostawił samochód, który nieodpowiednio zabezpieczony stoczył się do wody. Jemu nic się nie stało.

Kierowca znajdował się na brzegu, nie odniósł obrażeń Źródło: OSP KSRG Sieniawa

