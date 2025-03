Wypadek autobusu. Zjechał z drogi i zawisł nad rowem

czytaj dalej

W alei Rzeczypospolitej każdego dnia hałasują tramwaje dojeżdżające do pętli w Miasteczku Wilanów. Najgorzej jest wtedy, kiedy torowisko jest suche. Co kilka minut rozchodzi się nieprzyjemny zgrzyt kół ocierających o szyny. Wykonawca nowej trasy i tramwajarze szukają sposobu, by temu zaradzić. - Obawiamy się, że zostanie tu zamontowane jakieś prowizoryczne rozwiązanie, sprawa spadnie na koniec kolejki, a za dwa miesiące wrócimy do punktu wyjścia - mówią nam mieszkańcy, wykończeni uciążliwymi dźwiękami.