Rzeszów 32 płody zakopane na posesji, chcą postawić patomorfolożce dwa zarzuty Oprac. Rafał Molenda |

Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania zatrzymanej kobiety Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Na posesji o powierzchni około 500 metrów kwadratowych znaleziono dotychczas 32 ludzkie płody, a także liczne odpady medyczne, w tym płytki mikroskopowe i zniszczoną dokumentację medyczną.

Posesja wciąż jest przeszukiwana. W działaniach biorą udział biegli z georadarem oraz policyjny pies wyszkolony do odnajdywania zwłok. Wskazywał wcześniej miejsca, w których znajdowały się płody. Śledczy sprawdzili również sąsiednie działki, jednak tam nie natrafiono na żadne szczątki. Prokuratura nie wyklucza jednak, że liczba znalezisk może wzrosnąć.

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Działania policji na posesji w Lutoryżu Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

- Prace mogą potrwać co najmniej do początku przyszłego tygodnia. Znalezione szczątki zostaną przebadane przez biegłych z prosektorium. Eksperci spróbują ustalić wiek płodów oraz to, jak długo znajdowały się w ziemi - poinformował prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Patomorfolożka ma usłyszeć dwa zarzuty

W związku ze sprawą zatrzymano byłą właścicielkę posesji, która jest patomorfolożką. Według ustaleń prokuratury, kobieta pracowała w kilku szpitalach w Rzeszowie, a ostatnio była zatrudniona w placówce w Zamościu. Została zatrzymana w drodze do pracy.

W sobotę rano źle się poczuła i trafiła do szpitala. Po południu jej stan poprawił się na tyle, że prokurator rozpoczął przesłuchanie. - Patomorfolog Magdalena H., była właścicielka działki w Lutoryżu, na której znaleziono ludzkie szczątki, została doprowadzono do prokuratury, gdzie rozpoczęło się jej przesłuchanie - poinformował w sobotę po 13 prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Prokuratura planuje postawić jej dwa zarzuty. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok oraz porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pierwszy z czynów jest zagrożony karą do dwóch lat więzienia, drugi do 12 lat.

Działania policji na posesji w Lutoryżu Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Wiele pytań bez odpowiedzi

Śledztwo znajduje się na wczesnym etapie. Prokuratura ustala, czy zatrzymana działała sama, czy miała wspólników. Sprawdzane jest także, skąd pochodziły szczątki oraz odpady medyczne. Prokurator wyjaśnia też, dlaczego materiały nie zostały zutylizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Trwają przesłuchania świadków, w tym sąsiadów.

Prokurator odpowiadając na pytania dziennikarzy podkreślił, że analizowanych jest kilka wersji wydarzeń. Zastrzegł jednak, że nie może powiedzieć, jakie.

Zakopane w różnych miejscach na posesji

Odkrycia dokonał operator koparki, zatrudniony przez obecnych właścicieli do prac ziemnych. Jak informuje prokuratura, szczątki i odpady były zakopywane w różnych miejscach na posesji, na głębokości od 1,2 do 1,6 metra.

Obecni właściciele posesji mogą korzystać z domu. Ograniczono jedynie dostęp do miejsc, gdzie na zlecenie prokuratury prowadzone są przeszukania.

Działania policji na posesji w Lutoryżu Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz