Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

32 płody zakopane na posesji, chcą postawić patomorfolożce dwa zarzuty

|
Działania policji na posesji w Lutoryżu
Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania zatrzymanej kobiety
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ludzkich płodów zakopanych na terenie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Znaleziono ich już 32, na miejscu wciąż pracują śledczy. W piątek zatrzymano patomorfolożkę, dzisiaj jest przesłuchiwana. Ma usłyszeć dwa zarzuty.

Na posesji o powierzchni około 500 metrów kwadratowych znaleziono dotychczas 32 ludzkie płody, a także liczne odpady medyczne, w tym płytki mikroskopowe i zniszczoną dokumentację medyczną.

Posesja wciąż jest przeszukiwana. W działaniach biorą udział biegli z georadarem oraz policyjny pies wyszkolony do odnajdywania zwłok. Wskazywał wcześniej miejsca, w których znajdowały się płody. Śledczy sprawdzili również sąsiednie działki, jednak tam nie natrafiono na żadne szczątki. Prokuratura nie wyklucza jednak, że liczba znalezisk może wzrosnąć.

Działania policji na posesji w Lutoryżu
Działania policji na posesji w Lutoryżu
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

- Prace mogą potrwać co najmniej do początku przyszłego tygodnia. Znalezione szczątki zostaną przebadane przez biegłych z prosektorium. Eksperci spróbują ustalić wiek płodów oraz to, jak długo znajdowały się w ziemi - poinformował prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Patomorfolożka ma usłyszeć dwa zarzuty

W związku ze sprawą zatrzymano byłą właścicielkę posesji, która jest patomorfolożką. Według ustaleń prokuratury, kobieta pracowała w kilku szpitalach w Rzeszowie, a ostatnio była zatrudniona w placówce w Zamościu. Została zatrzymana w drodze do pracy.

W sobotę rano źle się poczuła i trafiła do szpitala. Po południu jej stan poprawił się na tyle, że prokurator rozpoczął przesłuchanie. - Patomorfolog Magdalena H., była właścicielka działki w Lutoryżu, na której znaleziono ludzkie szczątki, została doprowadzono do prokuratury, gdzie rozpoczęło się jej przesłuchanie - poinformował w sobotę po 13 prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Prokuratura planuje postawić jej dwa zarzuty. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok oraz porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pierwszy z czynów jest zagrożony karą do dwóch lat więzienia, drugi do 12 lat.

Działania policji na posesji w Lutoryżu
Działania policji na posesji w Lutoryżu
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Wiele pytań bez odpowiedzi

Śledztwo znajduje się na wczesnym etapie. Prokuratura ustala, czy zatrzymana działała sama, czy miała wspólników. Sprawdzane jest także, skąd pochodziły szczątki oraz odpady medyczne. Prokurator wyjaśnia też, dlaczego materiały nie zostały zutylizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Trwają przesłuchania świadków, w tym sąsiadów.

Prokurator odpowiadając na pytania dziennikarzy podkreślił, że analizowanych jest kilka wersji wydarzeń. Zastrzegł jednak, że nie może powiedzieć, jakie.

Zakopane w różnych miejscach na posesji

Odkrycia dokonał operator koparki, zatrudniony przez obecnych właścicieli do prac ziemnych. Jak informuje prokuratura, szczątki i odpady były zakopywane w różnych miejscach na posesji, na głębokości od 1,2 do 1,6 metra.

Obecni właściciele posesji mogą korzystać z domu. Ograniczono jedynie dostęp do miejsc, gdzie na zlecenie prokuratury prowadzone są przeszukania.

Działania policji na posesji w Lutoryżu
Działania policji na posesji w Lutoryżu
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"
Piotr Wójcik
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
Sejm Wita
25 min
CnB_Zakrzewski_3
PremieraAkt oskarżenia po 12 latach. Prokuratura Ziobry chroniła Andruszkiewicza?
Artur Zakrzewski
Udostępnij:
Tagi:
ProkuraturaPolicjaRzeszów
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Ulewa, deszcz
Burze i intensywny deszcz. Gdzie aura jest i będzie niebezpieczna?
METEO
imageTitle
Tajner znów prezesem PZN. Gorzkie słowa odchodzącego Małysza
EUROSPORT
imageTitle
Finał nie dla Linette. Czeszka górą po dwóch godzinach walki
EUROSPORT
Plaża w Porto Santo, Portugalia
Miliony euro na odbudowę plaż. Rząd wprowadza plan napraw
BIZNES
Donald Tusk na konferencji w Łomży
Tusk: musimy przyzwyczaić się do tego, że nadszedł czas
Polska
Burza, burze
Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć
METEO
Młynki
Szukają mężczyzny, apelują o zachowanie szczególnej ostrożności
Trójmiasto
Nie wszystkie probiotyki mają solidne podstawy naukowe
Probiotyki na otyłość i depresję? Mikrobiota to potężny "narząd", ale też potężny biznes
Zuzanna Kuffel
Donald Tusk
Zapowiedź premiera. "Osobiście tego dopilnuję"
BIZNES
imageTitle
Dlaczego fani ekstraklasy powinni kibicować na mundialu Irakowi?
EUROSPORT
Bocian dobija się do sklepu
Bocian dobija się do drzwi. "Wraca co kilka dni po bułki"
Wrocław
Zabrał opakowania papieru toaletowego
Sprzed sklepu zabrał 1800 rolek papieru toaletowego
WARSZAWA
Piotr Zworski gościem urodzinowej trasy TVN24
Jego głos znają wszyscy nasi widzowie
25 lat TVN24
Po ataku rekina na plaży w Sydney rozległ się alarm
Atak rekina w Australii. Kobieta w stanie krytycznym
METEO
Willemstad, stolica Curacao
"Pieprzyk" w światowej elicie
Krzysztof Posytek
Donald Tusk
Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach
BIZNES
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Niesamowici goście i ciekawe warsztaty. Świętuj z nami w Giżycku
25 lat TVN24
imageTitle
Program trzeciego dnia mistrzostw świata. O której godzinie dzisiejsze mecze?
EUROSPORT
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Sprzedał bilet, którego nie miał. Pieniądze wydał w grach online
WARSZAWA
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Bilion dolarów Muska. To mógłby kupić
BIZNES
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Hołowczyc na wodzie? "No pewnie!"
25 lat TVN24
imageTitle
Piłkarze trenowali, obok odnaleziono zwłoki. Makabra na parkingu
EUROSPORT
Ciężarówka uderzyła w bariery na S17
"Zasnął za kierownicą", uderzył w bariery na S17
WARSZAWA
Płot stanął na środku ulicy
Dlaczego na środku ulicy stoi płot?
Piotr Krysztofiak
Zdarzenie w Warszawie
Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel zatrzymany
WARSZAWA
policja
Dramatyczny finał zabawy przy ognisku. Ośmiolatek w ciężkim stanie
Polska
23 min
pc
Triumf Kim Dzong Una. "Chiny musiały się z tym pogodzić"
Jacek Stawiski
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Wyłączona część usług. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
BIZNES
Tornado zniszczyło schronisko dla zwierząt w mieście Springfield w Illinois
Nawałnica zniszczyła schronisko dla zwierząt. "Praktycznie zmiotło nasz obiekt"
METEO
Robotnicy przygotowują się do usunięcia nazwiska Donalda Trumpa z budynku Kennedy Center
Nazwisko Trumpa ma zniknąć. Jest decyzja sądu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica