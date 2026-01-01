Kolejna porodówka została zamknięta, bo dzieci się w Polsce nie rodzą Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Zamknięcie Oddziału Ginekologiczno‑Położniczego i Oddziału Noworodkowego nastąpiło 31 grudnia 2025 roku. Powodem była trudna kondycja finansowa szpitala, która uniemożliwia dalsze funkcjonowanie tych jednostek w dotychczasowej formie.

"Decyzja została podjęta po analizie sytuacji finansowej placówki, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentek oraz obowiązujących przepisów prawa" - przekazało kierownictwo szpitala w oświadczeniu.

Ciężarne będą kierowane do innych szpitali

Pacjentki wymagające hospitalizacji lub świadczeń ginekologiczno‑położniczych będą kierowane do placówek w Łańcucie i Rzeszowie, które dysponują odpowiednim zapleczem i kadrą medyczną.

Szpital w Leżajsku zapewnia jednocześnie, że Poradnia Ginekologiczno‑Położnicza pozostanie otwarta, co ma zagwarantować ciągłość opieki ambulatoryjnej i konsultacyjnej dla mieszkanek regionu.

To kolejna porodówka na Podkarpaciu, która została zamknięta. W tym roku na zamknięcie oddziału zdecydował się szpital w Nisku, rok wcześniej w Lubaczowie. W 2020 roku porodówka została zamknięta w szpitalu w Ustrzykach Dolnych, trzy lata wcześniej w szpitalu w Sanoku.

W połowie tego roku działalność porodówki zawiesił szpital w Lesku. Tam funkcjonował ostatni taki oddział w Bieszczadach.