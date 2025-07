Bieszczady (Podkarpacie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał rzecznik prasowy krośnieńskiej RDLP Edward Marszałek, jednym z ważnych zadań zespołu będzie wypracowanie rozwiązań i dobrych praktyk służących ograniczeniu postępującego zjawiska synantropizacji drapieżników, czyli ich przystosowywania do życia w pobliżu człowieka.

Marszałek poinformował, że zespołem kierować będzie doktor nauk przyrodniczych Magdalena Misiorowska z RDLP.

- W jego skład wejdą osoby posiadające niezbędną wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie biologii, ekologii oraz zachowania niedźwiedzi, a także bardzo dobrą znajomość lokalnych uwarunkowań terenowych – podkreślił.

Do współpracy zostali zaproszeni również przedstawiciele środowisk naukowych oraz reprezentanci strony społecznej.

Niedźwiedź brunatny Źródło: Shutterstock

Powstanie zespół do spraw niedźwiedzi

Jak podkreślił dyrektor RDLP w Krośnie Marian Pigan, powołanie zespołu do spraw niedźwiedzi to odpowiedź na apele samorządowców i mieszkańców.

- Uważamy, że można i trzeba podjąć działania, które pozwolą uniknąć stosowania radykalnych metod w rozwiązywaniu problemu. Pierwsze spotkanie robocze w tej sprawie odbyliśmy 9 lipca. Leśnicy z górskiej części regionu omówili wówczas aktualną sytuację i znane im zdarzenia konfliktowe z udziałem dużych drapieżników – zaznaczył Pigan.

Dyrektor krośnieńskiej RDLP podkreślił, że z uwagi na skalę zjawiska oraz rosnącą liczbę konfliktów na linii człowiek–niedźwiedź działania zespołu będą traktowane priorytetowo. - Ważne, żeby konkretnymi sprawami zajmowali się specjaliści – stwierdził.

Zespół zajmie się również przygotowaniem propozycji modyfikacji gospodarki leśnej na obszarach bytowania niedźwiedzi i opracowaniem sposobów pozwalających na zatrzymanie drapieżników w środowisku leśnym, np. poprzez zwiększenie dostępności naturalnej bazy pokarmowej, choćby poprzez zakładanie dzikich sadów, poletek żerowych lub stref spokoju, by wokół gawry zapewnić im ciszę. Ma również wspierać działania prewencyjne oraz budować świadomość na temat biologii i ekologii niedźwiedzi. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na najbliższy wtorek.

Wniosek o odstrzał niedźwiedzi wycofany

Na Podkarpaciu w ostatnim czasie było głośno o niedźwiedziach, które na terenie Cisnej widywane były w pobliżu domów. 7 lipca Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na odstrzał trzech niedźwiedzi. Decyzja została podjęta na wniosek wójta Cisnej. Jej wydanie argumentowano niepowodzeniem dotychczasowych prób odstraszania i odławiania niedźwiedzi, które wielokrotnie podchodziły do ludzkich siedzib i korzystały z dostępnych tam źródeł pokarmu.

Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji, sprzeciwiły się jej m.in. organizacje ekologiczne.

11 lipca wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała zaproponował, by niedźwiedzie przenieść do Tatrzańskiego Parku Narodowego, co skrytykował m.in. członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody dr. Robert Maślak. Ostatecznie zdecydowano o prowadzeniu monitoringu tych osobników i wniosek o odstrzał został wycofany. W sierpniu niedźwiedzie z gminy Cisna powinny mieć założone obroże pozwalające na ich monitoring.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zamiast odstrzału może być przeprowadzka niedźwiedzi